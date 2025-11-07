華通Q3財報創佳績 7日開盤股價逆勢拉上半根漲停以上

文 ‧ 張興華

▲ 取自華通官網

台股7日受美股四大指數全收黑影響，加權指數亦呈現開低走低局面，指數面臨月線保衛戰，開盤後40分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為油電燃氣、紡織及塑膠，電子相關類股僅資訊服務類股勉強維持在平盤以上，其餘皆是走低，盤面上則以Q3財報由具業績題材個股各自表現，高密度互連板(HDI)大廠華通(2313)Q3財報表現亮眼再創佳績，當季每股盈餘1.81元，賺贏上半年，開盤後吸引買盤進駐，股價帶量衝高，拉上半根漲停以上，隨後拉回，但股價仍保持在上漲2元上下區間做整理。

美國股市6日受到私人企業統計職缺減少創20年來新高，加上企業裁員數亦同步增加，引發市場對經濟前景疑慮，四大指數同步收黑。台股7日開盤亦受波及，開盤即下跌80.91點，且指數持續盪走低，有再向下探底之勢，10時前指數一度跌破月線位置，於10時前指數下跌超過72點。櫃買市場指數以下跌0.12點開出後，指數也是一路下滑，於10時前指數下跌超過2.5點。

7日台盤面表現傳產優於電子，而電子股中則是由具業題材的個股於盤面各自表現，華通6日盤後公布Q3財報，單季稅後盈餘為21.55億元、季增1.59%、年增19.92%，超過上半年總和，每股盈餘為1.81元。同時10月營收也連續2個月突破70億元，達70.41億元、年增6.03%，累計今年前10個月營收為621.2億元，年增4.63%，為歷史次高。

理周投研部指出，由於市場看好華通下半年業績成長動能，法人估計全EPS可望有5.5元以上的實力，7日開盤後買盤積極積，股價不到5分鐘便攻上89.8元高點、上漲6.4元、漲幅達7.8%，隨後雖隨盤勢下跌而拉回，但股價表現相對抗跌，並保持在漲2元上下區間整理，於10:15前成交量已突破3.22萬餘張，為PCB族群股中量價表現最突出的個股。

截至6日收盤，三大法人僅外資小幅買超118張，投信、自營商與主力均站在賣方，且賣超數量共計1653張。而通股7日股價表現則是在連續3個交易日下跌後，在業題材帶動下逆勢走高。

理周投研部指出，以華通7日盤中股價85元計算，股價仍低於5日線至月線以下，顯示目前股價有偏低的情形，後續在業績題材反應與量能配合下，股價有機會再向上突破，並有機會進一步挑戰10月27日盤中拉上的90.7元的高點，短線操作，可於股價拉回時，尋找適當買點進場佈局。

