華邦電再擴產 砸26.68億元買科磊設備

▲記憶體廠華邦電公告以26.68億元向科磊採購設備。（圖／擷取自華邦人才臉書官網）

[NOWnews今日新聞] 記憶體廠華邦電今（30）日盤後公司公告，為擴增產能，再砸26.68億元，向半導體量測設備大廠科磊（KLA）採購一批營業用機器設備，期間自9月19日至12月30日，設備將用於生產用途，並已依公司內部取得資產程序完成議價與核決。

華邦電30日盤中股價表現強勢，一度逼近漲停，終場收在83.7元，上漲8.84%，成交量40.3萬張。

法人大買，外資單日加碼80750張，投信大買5533張，自營商加碼5577張。

公告指出，本次交易相對人為科磊，與華邦電非關係人；付款條件依訂單約定辦理。本案先前亦已分別於5月5日、8月5日、10月27日及12月19日經董事會通過資本支出規劃並發布重大訊息，顯示擴產計畫屬分階段推進，並隨產能與營運需求逐步到位。

除了本次向科磊採購設備外，華邦電今年啟動新一波擴產投資，總規模上看355億元。日前董事會也核准資本支出預算案，金額為14.85億元，內容涵蓋生產設備與廠務設施工程，預計自12月起陸續投入，以配合營運需求；資金來源包括自有資金及銀行融資。

