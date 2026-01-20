華邦電再砸逾68億元訂購設備 大手筆擴產記憶體

華邦電(2344)今公告董事會近日通過向科林研發(Lam Research)訂購一批機器設備，金額高達68.07億元。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應記憶體供不應求，記憶體廠華邦電(2344)今公告董事會近日通過向科林研發(Lam Research)訂購一批機器設備，金額高達68.07億元，罕見大規模擴產。華邦電去年核准資本支出預算355.09億元，今公告訂購機器設備為其中的部分，預計今年將陸續裝機擴產，估計今年營收規模將挑戰千億元以上，年增雙位數成長幅度。

華邦電去年資本支出預算53億元，因應AI相關記憶體需求強勁，產能排擠效應，致使成熟製程的DDR4、包括DRAM、NAND Flash、NOR Flash也缺貨漲價，去年前三季已轉虧為盈的華邦電，評估市場供需結構改變，記憶體短缺將到明後年，於去年10月間經董事長核准核准資本支出預算355.09億元，作為投資擴產用途。

華邦電高雄廠月產能目前約1.5萬片，主要生產DRAM，其中，20奈米製程約占1萬片，其他為25奈米，預計今年第一季導入16奈米製程；台中廠以生產Flash為主，月產能共約5萬片，其中，NOR Flash約占2.5萬片、NAND Flash約1.5萬片，另1萬片生產傳統型DRAM。

