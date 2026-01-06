華邦電創新高！香蕉「從13元抱到90元」都沒賣 持35張獲利驚人

藝人香蕉（左）持有35張華邦電股票。（圖／翻攝自香蕉臉書）





台股加權指數昨（5）日首度站上3萬點大關，不僅台積電再創新紀錄，華邦電也以95.5元坐收，創下歷史新高。藝人香蕉（王俊傑）近日就在社群透露，自己持有35張華邦電股票，曾一路跌至13元都沒有賣掉，最終在股價高點時成功賣掉12張，預估獲利6位數，讓他開心直呼：「這過程的忍耐、等待跟堅持，也算是提早圓夢」。

華邦電昨日收盤95.5元，漲幅5.18%，香蕉也在臉書透露自己持有35張華邦電股票，均價大約25元，曾一路跌至13元到漲到90元，都堅持沒有賣掉，他坦言過程中經歷大起大落，一直堅持到現在很不容易，「帳面從四十萬到兩百多萬，中間不去多想，不是飆的可貴，是自己還在更可貴。」

廣告 廣告

香蕉與老婆Timmy相當恩愛。（圖／翻攝自香蕉臉書）

香蕉與老婆Timmy相當恩愛。（圖／翻攝自香蕉臉書）

接著，香蕉也拋出喜訊表示，他趁著95元的高點時賣掉12張華邦電股票，預估獲利6位數，嗨喊「每個月出國拍攝的經費，局部獲利後有下落了！」並分享自己的投資心法，「跟著市場走，但生活費要有」，認為投資只是工具，謹慎投資、不冒超過自身所能負荷的風險十分重要。

香蕉提到，「除了日常所需與調節部分個股獲利外，其餘就跟市場水位，替未來的日子儲備，套住的給它期待，看錯的給它放生。」可見對股票漲跌看得很開，他提及「持續投資自己是勝過一切的」，強調只要不論眼界、高度廣度與深度，以及行動力與自我反省的能力，只要不斷充實，對人生與投資都會有極大的幫助。



【更多東森娛樂報導】

●香蕉模仿大阪跑跑人遭酸「丟臉丟到國外」 高EQ反擊

●床照曝光！陸網美自爆「睡完所有頂流」 7男星急發聲

●司曉迪又點名！屈楚蕭性癖、家暴醜聞再現 不忍反擊了

