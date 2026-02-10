華邦電去年每股盈餘0.88元 全年轉虧為盈

華邦電(2344)今召開法說會，公布去年第四季財報，毛利率為41.9%，營業利益率15.4%。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電(2344)今召開法說會，公布去年第四季財報，毛利率為41.9%，營業利益率15.4%，雙率雖較上季低，因第三季有存貨迴轉利益，但稅後盈餘34.22億元，季增479%、年增4070%，每股稅後盈餘0.76元，較上季的0.65元為高，創14季以來新高，全年每股稅後盈餘0.88元，順利轉虧為盈，創近三年新高。華邦電預估下半年將有新產能開出，營運將持續往上。

華邦電2025年第四季毛利率為41.9%，較第三季下滑5個百分點，主因第三季有存貨迴轉利益，相較去年第四季毛利率年成長15個百分點。營業費用略有上升，主要因獲利帶動員工獎金提列增加。營業利益率為15.4%，季減近2個百分點、年成長19%；淨利率11.6%。

廣告 廣告

華邦電表示，去年第四季CMS與Flash產品貢獻營收皆有成長，邏輯產品因車用與部分產業復甦緩慢而略微衰退。CMS季成長26億元、年成長53.7億元，Flash顯著成長、 年成長27億元；邏輯略降。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣人到越南旅遊人數「直落三名」 被這小國擠落至第六位

7旬老夫妻帶著398萬退休金移居鄉下 半年後女兒「見1幕」驚呆

獨家》10年前捨棄三星！台積電研發副總葉主輝為5、2奈米立戰功

台積電成籌碼？傳川普政府晶片關稅豁免名單揭曉

