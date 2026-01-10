華邦電去年12月營收飆97.7億元 改寫歷史
[NOWnews今日新聞] 記憶體熱潮令華邦電年底業績衝出新高，2025年12月合併營收97.7億元，月增13.2%、年增53.3%，改寫1995年上市30年以來單月歷史紀錄；帶動第4季營收266.25億元、季增22.3%、年增42.4%，全年合併營收894.06億元、年增9.6%，為史上第三高。
華邦電說明，去年12月營收走強主要反映市場供需變化。近來AI帶動記憶體需求，三大原廠產能逐步轉向高頻寬記憶體，並縮減DDR4供給，帶動去年下半年起DDR4報價走揚。
不過，記憶體族群近期漲勢凌厲，華邦電日前遭列為處置股票，9日股價因此回落百元關卡之下，收97.8元。
華邦電2025年第3季已轉虧為盈、單季每股純益0.65元。因股價與交易熱度升溫，華邦電日前也依規定公告自結財務，2025年11月歸屬母公司淨利9.38億元、年增251.7%，單月每股純益0.21元。
