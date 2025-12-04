華邦電推出16奈米8Gb DDR4 搶攻伺服器和網通市場

（中央社記者張建中新竹4日電）記憶體廠華邦電宣布推出8Gb DDR4動態隨機存取記憶體（DRAM）新產品，採用自家16奈米製程技術，適用於伺服器、電視、網通設備、工業電腦及嵌入式應用等市場。

華邦電發布新聞稿表示，DDR5逐漸普及，不過許多產業仍倚重DDR4穩定成熟的生態系。新推出的8Gb DDR4 DRAM是為依賴DDR4平台的客戶設計，使其能夠維持既有架構，並能享有更快的資料傳輸速度與更強的系統競爭力。

廣告 廣告

華邦電指出，16奈米製程使晶粒尺寸更小，更高晶圓產出率與更佳功耗效率，隨著製程優化，也提升訊號完整性，並降低漏電率，確保在3600Mbps的資料速率下仍能穩定運作。

華邦電表示，基於這平台，目前亦開發3款同製程產品，包括客製化超高頻寬元件（CUBE）、8Gb LPDDR4及16Gb DDR4，進一步擴展次世代記憶體產品版圖。（編聞：張均懋）1141204