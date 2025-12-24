華邦電攜手南茂科技 以循環經濟實踐永續教育

（中央社記者張建中新竹24日電）記憶體廠華邦電與封測廠南茂科技今天在台南市紀安國小與高雄市大樹國小，共同舉辦永續籃球捐贈活動，以實際行動將循環經濟與永續發展理念帶入校園。

華邦電發布新聞稿表示，考量偏鄉學校教育資源相對不足，與南茂員工共同認購逾700顆籃球，捐贈予台南市和高雄市共20所小學，協助提升校園體育與學習資源。

華邦電指出，這次捐贈的籃球委由具備零廢棄循環製程的光宇應材製作，並在國立高雄師範大學師資培育中心與企業永續發展研究中心協助下，促成企業與學校的跨域合作，共同達成聯合國永續發展目標（SDGs）中的SDG 4（優質教育）、SDG 7（消弭不平等）及SDG 12（責任生產與消費）。

華邦電表示，未來將持續結合半導體供應鏈永續治理思維，引導供應鏈成員在追求營運發展的同時，積極回應環境保護與社會共榮議題（編輯：張良知）。1141224