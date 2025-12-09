華邦電爆12萬張天量衝71.3元新高 記憶體4雄霸榜

記憶體股近期強勢回歸，華邦電（2344）今（9）日開盤不到10分鐘爆逾12萬張大量衝至71.3元新天價，但隨後賣壓出籠，股價走低一度翻黑，回到平盤附近游走。旺宏（2337）、力積電（6770）與華東（8110）也都擠進成交排行前4強，記憶體族群交易熱度持續升溫。

華邦電股價創新高。（圖／華邦電官網）

華邦電日前公告11月營收86.30億元，月增5%、年增38.70%，寫近41個月來新高，累計前11月營收796.36億元，年增5.85%。8日華邦電在強勁營收激勵下攻上漲停，成交量位居上市櫃冠軍，不到12點成交量30萬張，還有6.3萬張等買。華邦電走高也帶動集團旗下記憶體封測廠華東同步飆漲停，有6.6萬張排隊等買。

摩根士丹利（大摩）上周報告指出，華邦電11月營收表現強勁，若排除新唐營收，華邦電單月營收63.37億元，月增6.8%、年增高達65.2%，強勁的月營收業績與DRAM和NOR Flash的強勁定價動能一致。大摩給予華邦電目標價88元，即使以8日漲停價67.9元計算，也還有近3成的潛在漲幅，並將華邦電列為首選個股。

力積電。（圖／力積電官網）

法人指出，華邦電第4季客製化記憶體出貨量及平均售價繼續走升，NOR Flash價格走揚，營收可望顯著成長，可望推升今、明年獲利預估值。大摩認為，預計在接下來的3個季度當中，DDR4仍將面臨10%至15%的供不應求，預估DDR4的合約價在今年第4季可能翻倍，而NOR Flash第4季也可能會有5%至10%的漲幅。大摩估華邦電今、明年EPS各有望來到1.16元、5.87元。

旺宏日前公布11月份合併營收為24.44億元，月減7.8%，雖寫近5個月新低，但仍年增24.6%，累計前11月合併營收為262.48億元，年增9.1%。8日旺宏到12點為止漲幅也有6.5%、暫報163元，在11點半後也攻上漲停37.25元、有近2.8萬張等買。

大摩除點名華邦電之外，也點名另4家台系記憶體廠，包含南亞科（2408）、旺宏（2377）、愛普（6531）、力積電（6770），都給予「增持」評等。8日南亞科漲幅達6.5%、暫報163元，愛普則有超過2%漲幅、暫報405元，力積電11點半過後拉升、漲幅4.8%，暫報34.5元。

法人表示，隨著華邦電擴產啟動，華東可望吃到擴產紅利，今年前3季營收53.25億元，年減9%，但受惠業外挹注單季EPS達到1.73元，順利轉虧為盈，累計前3季EPS達1.29元。隨著AI記憶體動能走強，記憶體封測需求回升，第4季可望延續獲利動能。受到華邦電走高，集團旗下記憶體封測廠華東甚至比華邦電更早衝上漲停，成交量5萬張，等買張數6.6萬張比華邦電更多。

