華邦電股價創高 網紅香蕉從13到90元一張都沒賣

〔記者林南谷／台北報導〕台股指數5日站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元歷史天價，華邦電也創歷史新高，以95.5元坐收。

網紅「香蕉」王俊傑早在4日就分享他在短期內最難能可貴的事，「帳面從40萬到200多萬，中間不去多想，不是飆的可貴，是自己還在更可貴」，透露自己當初買的華邦電共35張，均價大概25元，之後從跌到13元一路漲到90元，他一張都沒賣掉。

昨晚，香蕉又在臉書發文喜孜孜說，全年度的拍攝旅費完成了，就靠華邦電從13元抱著35張直到今天95元，「共出了12張的高點，剛好能搞定一切旅途，每個月出國拍攝的經費，局部獲利後有下落了！」香蕉坦言這過程的忍耐、等待跟堅持，也算是提早圓夢。

