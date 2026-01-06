華邦電股價衝新高！藝人香蕉「跌到13元都沒賣」 獲利80萬嗨喊：提早圓夢

台股5日首度站上3萬點大關，華邦電創下歷史新高以95.5元收盤，藝人香蕉（王俊傑）在社群分享投資心得，透露當初買進35張華邦電，均價約25元，即使股價一度跌到13元也沒賣掉，最終在高點95元時賣出12張，獲利84萬元。

藝人香蕉（左）近期在社群分享投資心得。（圖／翻攝FB 香蕉 王俊傑）

香蕉日前社群平台上發文分享投資過程，透露帳面從40萬到200多萬，中間不去多想，直言「不是飆的可貴，是自己還在更可貴」。他坦言當初買的華邦電從跌到13元一路漲到90元都沒賣掉，「這中間大起大落，能堅持到現在不容易。」

香蕉透露，他在昨日華邦電漲到高點95元時，一共賣出12張，獲利84萬元，他興奮PO出和老婆的出遊美照表示，「每個月出國拍攝的經費，局部獲利後有下落了！這過程的忍耐、等待跟堅持，也算是提早圓夢。」他有感而發說：「投資只是工具，生活才是目的！能把市場的波動，換成踏實的行動與成長，對我來說，這才是最值得的配置。」

香蕉透露自己手握35張華邦電，跌到13元都沒賣，獲利相當高。（圖／翻攝FB 香蕉 王俊傑）

根據《中時新聞網》報導，香蕉分享當初選擇華邦電的原因，他坦言，一開始只知道華邦電是記憶體相關，股價不貴，落在20多元的老品牌。他認為這樣的老品牌跟體質不太容易下市，當作資產配置10到15張，正常在一、兩個月內有獲利3萬到5萬就會了結一些。他進一步說明，如果股價越來越低，他會陸續加碼到40張以內，「畢竟越來越便宜，記憶體這種輪值行情，覺得鎂光燈都有機會照到。」

