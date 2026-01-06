華邦電衝破百元！男星「13元抱到90元」獲利6位數 嗨喊：搞定全年旅費

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台股在今年突破3萬點大關，華邦電也在今（6）日攻上百元大關，以104元作收；曾是《瘋神無雙》班底的藝人「香蕉」（王俊傑）在社群透露，他擁有35張華邦電股票，從13元一路抱到95元後，在高點獲利了結12張，開心宣布成功籌措到了「全年度的拍攝旅費」。貼文曝光後，引起網友熱議。

香蕉在社群透露他的投資想法。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

香蕉4日時在社群大方透露，「帳面從40萬到200多萬，中間不去多想，不是飆的可貴，是自己還在更可貴」，表示當初買入35張華邦電時均價約25元，隨後便跌到13元，他一路抱到90元都沒賣掉，香蕉感性透露，「希望自己也能將目標看更遠，有收穫有賺錢時，別忘設定的想像，更別在中途鬆懈，在挫折與卡關中放棄」。

廣告 廣告

他緊接著分享，在華邦電達到95元高點後，一共獲利了結12張，光是這部分的獲利，便讓香蕉開心宣布出國拍攝的經費有了著落，「這過程的忍耐、等待跟堅持，也算是提早圓夢」。

選擇投資華邦電的原因，香蕉向《中時新聞網》表示，當初只知道是記憶體老品牌，股價落在20元不會很貴，「我認為不太容易下市」因此配置了約莫15張，若兩個月內有獲利3至5萬便會了結一些，不過他也會逢低加碼，最終累積買了35張，「記憶體這種輪值行情，我覺得鎂光燈都有機會照到」。

香蕉不藏私說出自己的投資想法，除了日常所需與調節部分個股獲利外，其餘就跟著市場水位，替未來的日子做儲備；對於手上的持股「套住的給它期待，看錯的給它放生。」香蕉強調，「持續投資自己是勝過一切的，不論眼界、高度廣度與深度行動力與反省能力，都充實會很有幫助」。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

更多FTNN新聞網報導

傳欠債700萬又投資失敗 陳致遠「找到新工作了」！經濟狀況曝光

周杰倫爆提告魔術師好友！「他代操比特幣投資」 2億全不見還搞消失

蕭煌奇自曝「炒股少一棟房」！把股市當遊戲玩 笑稱：當沖也要玩得開心

