華邦電飆漲！ 藝人香蕉「從13抱到95元」獲利曝光超驚人





台股加權指數今（6）日大漲471.26點，收盤來到30576.3點創新高，台積電也來到歷史新高點1705元，而記憶體族群中，南亞科、旺宏、力積電、群聯等皆來到漲停板，華邦電則來到104元，漲幅逾9%。藝人香蕉（王俊傑）近日在社群分享，自己持有35張、均價約25元的華邦電股票，曾一路跌至13元都沒有賣掉，最終在股價95元時成功賣掉12張，預估獲利6位數。

香蕉在社群發文分享，自己從華邦電13元抱著35張直到95元，共出了12張的高點，每個月出國拍攝的經費，局部獲利後終於有下落了。他說：「這過程的忍耐、等待跟堅持，也算是提早圓夢」。

香蕉也分享自己的投資心法，他提到，他一直認同「跟著市場走，但生活費要有」，投資只是工具，生活才是目的，能把市場的波動，換成踏實的行動與成長，才是最值得的配置。

香蕉坦言「對我來說，除了日常所需與調節部分個股獲利外，其餘就跟市場水位，替未來的日子儲備，套住的給它期待，看錯的給它放生。」他強調，持續投資自己勝過一切，「不論眼界、高度廣度與深度，行動力與反省能力，都充實會很幫助。」

（封面圖／翻攝自「香蕉 王俊傑」臉書）

