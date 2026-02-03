華邦電：今年記憶體景氣非常好 到明年產能全銷售預定

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）記憶體廠華邦電總經理陳沛銘表示，今年記憶體景氣會「非常好」，第1季合約價漲幅維持2025年第4季水準，第2季合約價洽談中，今年和2027年既有與新增產能，均已銷售及預定完畢。

力成集團2日晚間在新竹縣體育館舉行年終晚會，陳沛銘代表華邦電出席，會中接受媒體採訪。

陳沛銘指出，華邦電高雄路竹廠持續擴充產能，力拚產能提前開出，預期動態隨機存取記憶體（DRAM）第1波裝機將在6月中旬，快閃記憶體（Flash）裝機會更早，整體記憶體新產能仍供不應求。

展望今年記憶體市況，陳沛銘指出，今年景氣會「非常好」，各個客戶需求持續出現，客戶的客戶需求未被滿足，甚至客戶的最終端客戶還跑出來搶產能。

市調機構集邦科技2日調高第1季記憶體合約價漲幅預估，預期傳統動態隨機存取記憶體（DRAM）合約價將勁揚90%至95%，NAND型快閃記憶體（NAND Flash）合約價上揚55%至60%，不排除有進一步上修空間。

市場評估，華邦電在記憶體本業的業務表現，月營收將達到新台幣100億元的目標，今年在記憶體業務營收上看1200億元，較2025年倍增。（編輯：張均懋）1150203