華邦電：2年產能賣光 今年資本支出421億元創新高

（中央社記者張建中新竹10日電）華邦電總經理陳沛銘今天表示，記憶體市場供不應求，2026年及2027年產能已賣光，產品價格將延續上漲趨勢，預期2026年第1季毛利率可望優於2025年第3季水準，2026年資本支出達421億元，將創下歷史新高，以加速擴產。

華邦電下午召開法人說明會，公布2025年第4季營運結果。受惠客製化記憶體（CMS）及快閃記憶體（Flash）產品銷售價量齊揚，華邦電2025年第4季營收攀高至266.25億元，季增22.3%，毛利率41.9%，較第3季下滑5個百分點，歸屬母公司淨利34.22億元，每股純益0.76元。

廣告 廣告

陳沛銘指出，2025年第4季CMS產品位元出貨量季增1%至3%，產品平均售價上揚34%至36%；Flash產品位元出貨量季增11%至13%，產品平均售價上揚14%至16%。

華邦電2025年總營收894.06億元，年增9.6%，毛利率35%，上揚6個百分點，每股純益0.88元。CMS位元出貨量增加41%至43%，Flash位元出貨量增加17%至19%。

展望未來，陳沛銘說，華邦電2026年及2027年產能都已賣光，2026年位元出貨量可望倍增，其中，CMS產品第1季產品價格漲幅與2025年第4季相當，單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）漲價幅度更大，整體第1季毛利率應可優於2025年第3季水準。

陳沛銘表示，華邦電2025年資本支出55億元，2026年將倍增至421億元，創下歷史新高，以加速增產。台中廠新產能可望於7月開始陸續開出，高雄廠預計5、6月裝機擴產，新增產能2027年量產。（編輯：楊凱翔）1150210