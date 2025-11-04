華邦電Q3轉虧為盈 單季賺近30億
[NOWnews今日新聞] 華邦電4日公布第3季財報，稅後淨利29.43億元、每股純益0.65元，不僅彌平上半年每股虧損0.53元，前三季累計淨利達5.4億元、每股純益0.12元。
因DRAM與NOR Flash市況明顯回溫、產品價格上揚，華邦電第3季營收達217.7億元，季增3.6%，毛利率攀升至46.7%。
華邦電表示，目前DRAM供應仍偏緊，預期本季業績可望續揚，並看好隨AI應用推升記憶體需求，2026年營收將挑戰千億元目標。
華邦電由於延長處置至11月17日，加上大盤4日出現居高思危的賣壓，今日股價下跌5.83%，收53.3元，成交量40853張。
不過觀察法人籌碼，外資持續加碼3455張，已經連續2日買超，投信則是持續站賣方。
