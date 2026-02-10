華邦電Q4每股賺0.88元 毛利率降至41.9% 今年砸421億擴產





記憶體大廠華邦電子（2344）今日召開2025年第四季法說會，公佈2025年第四季及全年財務業績。受惠於AI動能爆發及多元應用需求成長，華邦電2025年下半年獲利顯著回溫，第四季EPS來到0.76元。合併毛利率來到41.9%，較第三季減少5%。全年淨利達31.77億元，EPS 0.88元。公司也同步宣佈2026年資本支出計畫將提升至421億元，以支應Flash與CMS產線的擴產計畫。

華邦電2025年第四季合併營收為新台幣266.25億元，較上季成長22.3%，較去年同期大幅增長42.4%。單季歸屬母公司淨利為34.22億元，每股盈餘0.76元。合併毛利率為41.9%。

受供給吃緊影響，華邦電預期NOR Flash價格將自2026年上半年起持續走升；SLC NAND價格則因供應縮減，2026全年看漲。DDR4與DDR3仍存在結構性供給缺口，短期內不易解決，因此2026年合約價格走勢樂觀，訂單能見度佳。

為了迎接市場需求，華邦電宣佈2026年資本支出預估將大幅增加至新台幣421億元（2025年僅55億元），其中約95%將用於生產設備之投資。相關擴產計畫已在進行中，預計自2026年下半年起開始階段性量產，以鞏固市場競爭力。

