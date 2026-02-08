華郵史上最黑暗一週 裁掉1/3員工後執行長路易斯火速下台

《華郵》員工5日在報社大樓外舉著貝佐斯的頭像紙板，抗議大規模裁員。（美聯社）



《華盛頓郵報》7日宣布執行長兼發行人路易斯將立刻離職，這家報社本週稍早進行大規模裁員，裁掉約1/3員工，引發內部和工會的強烈批評。路易斯自2023年接掌《華郵》以來，面臨財務虧損、訂閱者流失以及新聞室內部爭議，多項計畫未能落實，他的任期可謂波折重重。

路透社報導，《華盛頓郵報》（The Washington Post）7日宣布，執行長兼發行人路易斯（Will Lewis）即將離開報社，《華郵》在本週進行了大規模裁員。

路易斯在給員工的訊息中寫說：「在我任職期間，為了確保《華郵》能在未來多年持續為幾百萬讀者每天提供高品質、非黨派新聞，我做出了一些艱難的決定。」這段訊息由《華郵》白宮新聞組主任維塞（Matt Viser）在線上分享。

路易斯曾任道瓊斯執行官以及《華爾街日報》（The Wall Street Journal）發行人。2023年，他在《華盛頓郵報》陷入嚴重財務虧損之際被任命為執行長兼發行人，接替任職近十年的瑞安（Fred Ryan）。

華郵財務長將任代理執行長

這家報社表示，《華郵》財務長多諾佛利歐（Jeff D'Onofrio）將擔任代理執行長兼發行人。多諾佛利歐去年6月加入《華郵》，他先前曾在Google、雅虎等公司擔任多個職位。多諾佛利歐在7日發給員工的電子郵件中寫說：「客戶數據將引導我們的決策，提升我們為受眾提供最有價值內容的能力。」

另外，代表《華郵》員工的工會認為路易斯離職是必要的。「華盛頓郵報工會」在聲明中表示：「路易斯的離職早就應該發生。他的遺產將是對偉大美國新聞機構的破壞企圖，但挽救《華郵》仍為時不晚，貝佐斯（Jeff Bezos）必須立即撤銷這些裁員，或將報紙出售給願意投資其未來的人。」

貝佐斯自2013年收購《華盛頓郵報》，他則將此次領導層變動形容為報社的「非凡機會」。貝佐斯表示：「《華郵》肩負重要新聞使命，也擁有非凡機會。每天我們的讀者都為我們提供成功的路徑。」

路易斯離職前幾天，《華郵》裁掉約1/3員工，波及報社各個部門。他在4日裁員期間缺席，曾任報社執行總編的巴倫（Marty Baron）形容那天是這家報社歷史上「最黑暗的日子之一」。

路易斯曾主導華郵多輪裁員

在任期內，路易斯主導多輪裁員，並面對因為報社停止總統候選人背書、評論版偏向自由派而流失幾十萬訂閱者的挑戰。

路易斯任期內的困境早於訂閱者流失之前。2024年，他與當時的執行總編布茲比（Sally Buzbee）意見不合，導致她的離職。隨後，路易斯試圖聘請英國記者、前同事溫內特（Robert Winnett），引發新聞編輯室反彈，因為溫內特曾涉及與路易斯相關的電話竊聽爭議。此外，他最受矚目的計畫，所謂的第3新聞室，從未實現。

最終，《華爾街日報》前總編穆雷（Matt Murray）被任命為布茲比的永久接替者，而布茲比現為路透社美國及加拿大的新聞總編。

