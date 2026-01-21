華郵投書 供應鏈移美 矽盾恐瓦解
台美日前達成貿易協定，不過《華盛頓郵報》20日一篇觀點投書示警，台積電擴大在美國投資潛藏「不祥之兆」，美國的目標是2029年前達成半導體獨立、未來的總統還有多大動力嚇阻大陸侵略？台灣的矽盾看起來不太牢靠。同時，美國財長貝森特也直言，全球經濟最大的風險在於，97％先進晶片集中在台灣，一旦台海爆發衝突，將帶來「經濟末日」。
全球需要晶片 可嚇阻大陸軍事行動
在台美貿易協議框架下，台灣對美出口商品關稅降至15％，台灣企業自主投資2500億美元、政府則提供上限2500億美元的融資信保額度，投資美國半導體、AI等產業。
美國雜誌《國家評論》資深政治特派員葛瑞吉（Jim Geraghty）投書華郵指出，台積電目前計畫擴大在亞利桑那州的投資，興建更多晶圓廠，「若你是個打算在台積電亞利桑那廠工作的人，這是個好消息。」然而，台積電擴大海外投資的計畫，對擔心大陸侵犯的台灣民眾而言，卻略帶不祥徵兆。
葛瑞吉說明，半導體是驅動手機乃至戰鬥機的關鍵，台灣尤其台積電是半導體供應鏈的核心，若供應鏈遭遇阻礙，將衝擊全球，因此外界認為台灣的「矽盾」能有效嚇阻大陸軍事行動。目前台灣只在國內生產最先進、最複雜的晶片，一旦爆發戰爭，全球先進晶片恐永久斷鏈，太平洋發生戰爭或是封鎖台灣，對全球經濟而言都將是場災難。
葛瑞吉指出，3年前角逐共和黨總統候選人提名的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）就曾明白點出，所謂「美國優先」應為何物。當時拉馬斯瓦米直言，「我對中國的訊息很清楚，在2028年以前不要招惹台灣，在2028年之前，美國對台灣的承諾是堅定的；不過2028年之後，美國已擁有半導體獨立，屆時對台承諾就會大幅降低。」
3年後 誰會在乎台灣是否被入侵
葛瑞吉解讀，拉馬斯瓦米雖沒有明說，但意思再明顯不過，就是2029年以後，美國半導體獨立後，將不在乎大陸是否入侵台灣。拉馬斯瓦米現在獲得美國總統川普的背書，角逐俄亥俄州長。
美國商務部長盧特尼克日前表示，在川普2029年任期屆滿前，能讓40％台灣半導體供應鏈轉移至美國。葛瑞吉指出，雖然台灣官員認為盧特尼克的說法不切實際，但無論如何，美國都在盡可能、盡快降低對台灣晶片的依賴。他示警，一旦美國能生產足夠的先進晶片，川普或未來的美國總統能有多大動力嚇阻大陸侵略？
97％台灣製造 美財長憂經濟末日
此外，貝森特20日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會時也點名台灣，「我認為，全球經濟的最大威脅，其最大單點故障（the single biggest point of single failure）是，有97％的高階晶片在台灣製造。」如果台灣遭到封鎖，或是台灣晶片製造能力被摧毀，將是一場「經濟末日」（economic apocalypse），因此美國正致力把半導體產業帶回美國。
同時，貝森特也宣布，將與七大工業國集團（G7）、澳洲、印度、墨西哥與韓國等組成「關鍵礦物聯盟」，打破大陸對重要資源的控制。他說，該聯盟正迅速建立獨立採礦、加工與精煉能力，防止北京「像在我們頭上揮舞利劍般施加戰略壓力」，他並提及，南卡羅來納州睽違25年後，終於再次生產稀土磁鐵，生產商預計在2年內可滿足大部分美國需求。
