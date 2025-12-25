華郵社論挺台！讚111億美元軍售是「正確修正」 點名海馬士是關鍵

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》24日發表社論，高度肯定川普政府批准總值111億美元(約新台幣3502億元)的對台軍售案，認為這是一項「遲來但受歡迎的修正」。社論指出，這筆歷來規模最大的軍售案之一，特別是包含在烏克蘭戰場建功的「海馬士」(HIMARS)多管火箭系統，將有助於台灣從裝備上嚇阻中國潛在的侵略野心。

這篇題為「川普中國政策的喜人轉變」(Welcome change to Trump’s China policy)的社論分析，這筆軍售案獲得美國國會跨黨派支持，顯示美國對台政策正逐漸找回連貫性，以反制中國共產黨對台灣日益逼近的威脅。社論特別提到，海馬士系統在烏克蘭對抗裝備更精良、人數更多的俄軍時，已證明其關鍵價值。

台灣不再只買貴重裝備 轉向不對稱戰力

《華郵》也對台灣在國防觀念上的轉變表示讚賞。社論指出，台灣人對自我防衛的態度已更加嚴肅。文中提及台灣總統上個月宣布，計畫在2030年前將國防預算提升至國內生產毛額(GDP)的5%，並編列約400億美元(約新台幣1.25兆元)的特別預算，專注於強化「不對稱戰力」。

社論分析，這代表台灣已從過去購買「令人印象深刻但根本上不重要」的大型武器系統，轉向採購相對廉價、機動性高且生存能力強的武器，如飛彈、無人機、水雷及網路戰能力。這種戰略不再試圖與中國比拚機艦數量，而是利用不對稱優勢進行反擊，顯示台灣能夠回應外界批評並做出適應。

一手賣武器一手放寬晶片 批川普政策矛盾

然而，社論也對川普政府「精神分裂」般的中國政策提出警告。文章指出，雖然北京對軍售感到憤怒不值得同情，但川普政府一方面在軍事上加劇緊張，另一方面卻在貿易上伸出友誼之手，確實令人困惑。

社論批評，川普政府23日才剛宣布暫停對中國半導體產業加徵關稅18個月，甚至在本月稍早無視國安疑慮，放行輝達(Nvidia)H200高階晶片出口中國。文章直言，在貿易問題上，川普的表現彷彿認為「中國的威脅還不如加拿大」。社論最後提醒，雖然這筆軍售案規模超越了拜登政府時期，但「金錢的作用終究有限」，若試圖討好所有人，最終可能誰的朋友都當不成。

