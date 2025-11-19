華郵社論：川普袒護沙國王儲穆罕默德「選錯邊」

美國總統川普18日在白宮會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德時，被問到曾在華盛頓郵報任職的哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年被沙國政府派人暗殺肢解的事件時，淡淡說了一句「Things happen」，中文大致可理解為「這種事情難免會發生」。身為哈紹吉的老東家，華郵即刻推出社論，要把事情說清楚講明白，標題就是「這種事情難免會發生」。

社論指出，美國在處理中東事務時，長期不得不與強人打交道，但川普對穆罕默德的態度，仍引發強烈質疑。比起現實中的必要互動，川普在鏡頭前的表現顯得過度示好，既無助美國利益，也輕率淡化了哈紹吉慘遭殺害的真實歷史。

在白宮橢圓辦公室的會面中，有記者詢問穆罕默德是否應為2018年哈紹吉被殺事件負責。川普回答：「很多人不喜歡你講的那位紳士……不管你喜不喜歡他，事情難免會發生。」他甚至替穆罕默德辯稱，王儲「完全不知道那件事」。這些說法與情況不符，也直接矮化了哈紹吉在世時揭露威權暴行的意義。

哈紹吉流亡美國期間，不斷批評沙烏地的專制與外交冒進，並在華盛頓郵報投稿揭露內部壓迫。2018年，美國中央情報局（CIA）結論指出：穆罕默德親自下令暗殺。哈紹吉在進入土耳其伊斯坦堡沙國領事館後遭到特務小組殺害，過程包括以鋸骨工具肢解，令人震驚。這些事實至今未曾被推翻。

穆罕默德此次再度踏入白宮，距離哈紹吉事件已七年。穆罕默德雖形容殺害「痛苦、重大錯誤」，並稱沙國已改善制度以避免再度發生類似事件，但否認自己負責。即便如此，他的說法仍比川普的態度更接近承認問題。川普不僅稱穆罕默德是「全球最受尊敬的人之一」，還表示雙方常在各種時間通話，完全忽略外界對問責性的要求。

華郵指出，更令人側目的是，川普還斥責一名ABC記者詢問哈紹吉案，稱問題「可怕、以下犯上」，並揚言電視台應被吊銷執照。這種反射性護衛強人的姿態，與他宣稱的「以實力換和平」不符，反而傳遞出軟弱訊號，讓其他威權領袖看到，對美國公民、甚至對記者的暴力行為，都可能在華府得到姑息。

在地緣政治的現實裡，美國確實需要沙烏地合作，也不得不在各種利益之間權衡。但對穆罕默德的「無條件禮遇」根本無助美國影響力，更可能助長他未來的冒進行為。真正能捍衛美國利益的做法，是讓沙國明白誰在雙邊關係中握有主導權，必要時讓對方付出政治代價，而非在儀隊、號手與戰機迎接下，錯置歷史記憶。

華郵說，美沙關係仍有其戰略價值，但美國總統應能在務實外交與價值立場之間找到平衡，不需要以否認歷史的方式換取合作。刻意淡忘穆罕默德的殘酷手段與哈紹吉的警告，是一種選擇，而川普選擇了錯的那一邊。

