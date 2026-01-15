華郵記者涉洩露國防機密 遭FBI搜察

FBI罕見搜查新聞記者住所，引發批評。圖為去年FBI搜查前白宮國安顧問波頓住所時，民眾舉牌質疑「川普利用FBI進行報復」。(美聯社)

華盛頓郵報(Washington Post)一名記者被指涉及一宗洩露國防部機密信息案，聯邦調查局(FBI)探員14日搜查其住所及沒收手機等物件；這次行動遭質疑是打壓新聞自由。司法部證實是應國防部的要求，由FBI執行此次搜查。

綜合華郵及美聯社、Politico等報導，FBI探員持搜查令搜查華郵女記者納坦森(Hannah Natanson)位於維州的住所，指她與一名政府承包商洩密案件有關，行動中帶走她的電子設備，包括手機、手提電腦及智慧手表。

馬里蘭州系統管理承包商佩雷斯-盧戈內斯(Aurelio Perez-Lugones)持有最高級別的安全許可，他涉嫌將機密文件帶回家，並在工作場所列印敏感機密材料，本月初被控非法持有國防資訊。消息指納坦森從他身上取得一些機密信息並作了爆料報導。

FBI發言人拒絕評論事件，但司法部長邦迪(Pam Bondi)14日在X發文證實這次搜查行動，同時表明川普政府不會容忍非法洩露機密資訊行為，因為一旦曝光，將對國家安全及相關人員構成嚴重威脅。

納坦森主要報導川普政府對聯邦政府的改革，近期還報導過自己如何獲得數百個新消息來源，有同事形容她是「深知聯邦政府內幕的人」。

華郵14日表示正密切關注事件，多個新聞團體也抨擊川普政府打壓新聞自由。雖然對機密文件的調查並不罕見，但搜查記者住所標誌著政府打擊洩密行動的升級。

華郵執行主編莫瑞(Matt Murray)在給同事的電郵說，當局告知華郵和納坦森並非調查目標，但「這種非同尋常、咄咄逼人的行動令人深感擔憂，並引發了關於我們工作受憲法保護的深刻疑問和擔憂」。

新聞自由記者委員會(Reporters Committee for Freedom of the Press)主席布朗(Bruce Brown)抨擊，這是本屆政府干預新聞獨立性的巨大升級。關注新聞自由的組織Knight First Amendment Institute也批評，搜查新聞機構和記者是製造寒蟬效應。

拜登政府曾作出政策保證，司法部不會利用「強迫的法律手段」，包括傳票或是搜查令，要求記者交出消息來源，但川普政府的司法部於今年4月撤銷有關政策。

