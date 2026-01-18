《華郵》：五角大廈已下令1500名士兵準備 隨時部署明州

美媒報導，美國戰爭部已下令約1500名現役士兵做好準備，可能部署至因反對政府驅逐移民行動而爆發大規模抗議的明尼蘇達州。美軍已對這些部隊發出準備部署命令，以防當地暴力事件升級，但目前尚不清楚是否會實際派遣。

明尼蘇達州局勢持續升溫，抗議行動仍未平息。（圖／路透）

據《華盛頓郵報》引述未具名國防官員報導，這批可能被派遣的士兵隸屬於駐紮阿拉斯加的美國陸軍第11空降師下轄兩個步兵營。五角大廈與白宮均未立即回應。

明尼蘇達州首府明尼阿波利斯市目前局勢緊張，起因是一名移民及海關執法局（ICE）人員於1月7日開槍射殺美國公民蕾妮・古德（Renee Good）。這起事件引發當地民眾對移民執法人員的強烈不滿，抗議活動持續擴大。

美國總統川普（Donald John Trump）15日在社群平台「真實社交」（Truth Social）發文，「如果明尼蘇達州那些腐敗的政客們不遵守法律，不阻止那些專業煽動者和叛亂分子攻擊只是在執行職務的ICE愛國者，我將實施《叛亂法》。」

路透社報導指出，《叛亂法》是一項聯邦法律，賦予美國總統在國內發生暴亂時，有權部署軍隊或聯邦化國民警衛隊平息國內動亂。該法律規定，當出現「非法阻礙、結合或集會或叛亂」等對聯邦權威的挑戰時，總統可以援引此法。若總統認為這些條件已經滿足，他可以使用武裝部隊「執行那些法律或鎮壓叛亂」。

明尼蘇達州緊張局勢持續升溫，明尼阿波利斯作為明尼蘇達州人口最多的城市，已成為抗議活動的焦點。

五角大廈此次準備可能的軍事部署，顯示聯邦政府正在為各種可能的情況做準備，但目前尚未有明確的部署命令下達。

