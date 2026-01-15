華郵：以色列伊朗私下降溫衝突 俄羅斯扮中介角色

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）「華盛頓郵報」報導，以色列和伊朗透過俄羅斯作為中介互相傳遞訊息，表示不會對彼此發動先發制人的攻擊行動。

多名外交官與區域知情官員指出，在去年12月下旬伊朗爆發抗議活動數天前，以色列官員即透過俄羅斯知會伊朗領導高層，若以色列未先遭到攻擊，將不會對伊朗發動襲擊。伊朗也經由俄方管道回應，表示同樣不會採取先發制人的攻擊行動。

以色列和伊朗去年6月曾爆發為期12天的戰爭，這兩個中東長期宿敵進行溝通，加上俄羅斯扮演中介角色，顯得相當不尋常。

不過，根據外交官與區域官員表示，這些接觸反映出以色列希望避免外界認為他們正升高對伊朗緊張情勢，或是在籌劃對親近伊朗的真主黨（Hezbollah）大規模軍事行動之際，主導對伊朗發動任何新的攻擊。

這種私下安撫與以色列去年底的公開言論形成對比，當時以色列官員公開暗示，可能再度對伊朗發動攻擊，以削弱其迅速補充的彈道飛彈庫存。

兩名知悉交換訊息的官員表示，儘管伊朗官員對以色列的接觸正面回應，但仍對以色列真正意圖保持警戒。伊朗認為，即便以色列的保證是真的，仍為美軍在兩國協調下對伊朗發動攻擊留下空間，以色列則將打擊火力集中在真主黨身上。

然而，一位不具名的區域高官表示，在以色列與真主黨任何衝突中保持置身事外，對伊朗而言，都「是一筆划算的交易」。美國官員指出，德黑蘭忙於應付國內動盪，伊朗對真主黨的實質支持已經減少。

目前還不清楚，近幾週席捲伊朗的激烈抗爭，是否已改變以色列與伊朗的盤算，以及雙方是否仍會遵守這項私下協議。

分析人士指出，美國總統川普正評估是否對伊朗政權目標發動攻擊，以回應對抗議群眾的血腥鎮壓，而任何打擊行動都可能促使伊朗對美國盟友以色列展開報復。

一名伊朗高階官員今天告訴路透社，若遭到攻擊，伊朗將對中東地區的美軍基地進行報復，但未將以色列列為可能攻擊的目標。

同樣不清楚的是，若以色列官員察覺到有機會推翻伊朗政府，是否會違背去年12月的保證，轉而加入美國主導的攻擊行列。

隨著伊朗抗議加劇，以色列官員將其軍事準備形容為防禦性質，以色列政府與安全官員也避免使用過於好戰的措辭。不過在去年6月，儘管美伊還在進行核談判，以色列即對伊朗發動一場精心策劃的突襲行動。

特拉維夫國家安全研究所（Institute for National Security Studies）資深研究員、前以色列情報機構摩薩德（Mossad）研究主管夏因（Sima Shine）表示：「以色列讓美國在任何可能對伊朗的打擊中扮演主導角色，但毫無疑問，以色列也樂見伊朗政權更迭，因為這將改變整個中東局勢，也包括真主黨在內。」

他說：「但以色列也可能成為伊朗回應行動的目標，因此以色列採取許多措施，加強防禦與準備。」

對以色列而言，向伊朗釋出訊息的目的是，如果以色列發動攻擊，希望讓德黑蘭保持旁觀，讓真主黨陷入孤立。一名以色列官員表示，這種「相同的邏輯」如今仍然適用，以色列希望至少在初期避免與伊朗直接交火。他說，不論伊朗局勢如何，以色列對真主黨的軍事行動仍未被排除，因真主黨尚未解除武裝。

這名高階官員指出，以色列與伊朗最近一次交換訊息是在去年12月下旬，就在伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）訪問莫斯科之後不久。這並非俄羅斯首次嘗試在兩國之間擔任中介，或藉由扮演調解者角色，在烏克蘭戰爭談判中向川普爭取讓步。

一名與俄羅斯外交高層關係密切的俄國學者透露，克里姆林宮曾向川普提出由俄羅斯擔任以色列與伊朗間中介者的構想，但川普拒絕了，並告訴俄方「先處理烏克蘭問題」。目前尚不清楚12月的這些往來是否在華府知情或參與下進行。

以色列公共廣播公司（KAN）上週報導，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾請求俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）轉達訊息給伊朗，表示以色列無意對其發動攻擊。

尼坦雅胡辦公室發言人及克里姆林宮發言人均未回應置評請求。（編譯：徐睿承）1150115