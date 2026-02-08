《華郵》大裁員三分之一後執行長下台 工會：早該如此

2026年2月5日，位於美國華府的《華盛頓郵報》大樓。路透社



美國知名媒體《華盛頓郵報》本月4日宣布裁員三分之一，影響所有部門，包含含新聞編輯室和駐外記者。《華郵》8日宣布，執行長暨發行人路易斯（Will Lewis）將離開公司；對此，工會聲明，他早就該走了，他留給世人的印象將會是「企圖摧毀一家卓越的美國新聞機構」。

綜合路透社與法新社報導，《華郵》執行長路易斯在給員工的信裡，自稱「為了確保本報持續發展，我們做出了一些艱難決定」，並且自稱現在是他「功成身退的最好時機」。

《華郵》證實，由去年上任的財務長多諾佛利歐（Jeff D'Onofrio）接任執行長，即刻生效。《華郵》老闆、Amazon創辦人貝佐斯（Jeff Bezos ）也稱，這次高層變動是報社改變的「絕佳契機」。

對於路易斯的離職，華郵工會表示：「路易斯早就該走人，他留下的紀錄將會是『企圖摧毀一家卓越的美國新聞機構』。現在拯救《華郵》還不算晚，貝佐斯必須立刻撤銷日前的裁員，或者乾脆把本報賣給願意投資於報社未來的人。」

貝佐斯2013年買下《華郵》，聘請前任美國政治媒體《Politico》執行長萊恩（Fred Ryan）擔任執行長。萊恩曾是前總統雷根的幕僚長，具有管理媒體的經驗；2007年才成立的《Politico》在他帶領下，2012年就首度拿下普立茲獎。

萊恩在《華郵》任職近10年，但隨著傳播科技和文化快速變動，後期面臨虧損問題。2023年，路易斯取代萊恩成為《華郵》執行長，當時虧損已經非常嚴重；路易斯曾任道瓊公司（Dow Jones & Company）執行長、《華爾街日報》發行人，但他顯然也沒能扭轉虧損狀況，只能一直裁員。

路易斯的問題不只財務，他與員工的關係也不佳。2024年，他與時任執行總編布茲比（Sally Buzbee）意見不合，布茲比同年6月辭職；路易斯找來自己的前同事、英國記者人威納特（Robert Winnett）接任執行總編。威納特曾捲入竊聽醜聞，找這人來當執行總編，引發《華郵》新聞編輯室強烈抗議。

最終，路易斯找上老東家《華爾街日報》的編輯莫瑞（Matt Murray）來當《華郵》總編輯。而原本的總編輯布茲比，現在任職於路透社。

美國大報的主筆室（評論用，與報導事件的新聞編輯室不同），常有公開支持特定總統候選人的文化；《華郵》在美國媒體當中偏向左派，通常支持民主黨人，不過2024年美國總統大選時，貝佐斯要求《華郵》主筆室不要公開支持任何一方。結果兩面不討好，《華郵》為此流失了數十萬的訂閱戶。

《華郵》曾是可與《紐約時報》媲美的報社，經常被各國媒體作為參考指標，點進其網站就可看見標語「民主死於黑暗之中」（Democracy Dies in Darkness），意為民主將死於「資訊不透明、掌權者不被監督、真相被掩蓋」的這種黑暗之中，是對新聞從業者和閱聽大眾最嚴峻的一道警語。

