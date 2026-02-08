《華郵》大裁員CEO驚爆下台！工會砲轟：他早就該走了

美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）日前宣布大裁1/3人力約3百人，引發關注，該報7日宣布，發行人兼CEO路易斯（Will Lewis）即將離任，工會則砲轟他「走得太晚」。

《路透社》報導，路易斯在一封發給員工、並由《華郵》白宮特派主任維瑟（Matt Viser）公開的內部訊息中表示，「在我任內，為了確保《華盛頓郵報》的永續未來，做出了一些艱難的決定，讓它能在未來多年，持續為數百萬讀者提供高品質、無黨派的新聞報導。」

路易斯曾任道瓊公司執行長與美國《華爾街日報》發行人，2023年接任《華郵》發行人兼CEO，當時該報正面臨嚴重財務虧損。《華郵》表示，該報財務長迪歐諾佛里歐（Jeff D’Onofrio）將暫代發行人兼CEO一職，他於去年6月加入《華郵》，此前曾任職於Google與Yahoo等公司。

該報工會對路易斯的離任表達支持，《華盛頓郵報工會》（Washington Post Guild）發表聲明砲轟，「路易斯的離開早就該發生了。他的政治遺產，是試圖摧毀一家偉大的美國新聞機構。」工會並呼籲《華郵》老闆貝佐斯（Jeff Bezos）撤回裁員決定，否則應將報社出售給「願意投資其未來的人」。

