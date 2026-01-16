華郵：川普實施對等關稅 製造業就業人數反而減少

美國華盛頓郵報報導，在美國總統川普，實施對等關稅政策之後，美國產業雇用人數反而逐月減少。

美國總統川普去年4月起對各國開徵對等關稅時，高喊要將工作機會與製造業帶回美國。不過華盛頓郵報指出，對等關稅實施後，美國製造業的就業人數逐月下滑，工廠聘雇人數反而更少。（葉柏毅報導）

報導說，自從川普去年4月，聲稱他的大規模關稅政策，會讓製造業回歸美國之後，美國的製造業就業人數，就每個月連續下滑。目前美國的工廠僱用約1270萬人，比川普去年4月宣布對等關稅政策時，還少了7萬2千人。

多數經濟學家指出，川普聲稱可以提振美國製造業的措施，實際上反而會對製造業帶來阻礙，原因在於美國約有一半進口商品，屬於「中間環節」商品，也就是美國企業用來製造最終產品的原料，例如被加工成罐頭的鋁材，或是安裝進電腦中的電路板等。這些商品一旦被加徵關稅，反而會推高商品成本，於是產業當然必須減少人事成本，也就是少雇人。

此外，對中小型企業而言，川普政策時有時無、反覆不定，尤其擾民。根據里契蒙聯邦準備銀行去年11月所做的調查，57%的中型受訪製造商，與40%的小型受訪製造商表示，他們對成本投放無所適從；相較之下，大型製造商只有23%有同樣抱怨，在成本不知投向哪裡的情況下，當然是先縮減人力成本，是最安全的選擇。