華郵：川普關稅未振興製造業 美工廠職缺反減

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普去年對各國祭出對等關稅時，高喊將工作機會與製造業帶回美國。然而之後美國製造業就業人數卻連續每月下滑，工廠所雇用人數反而變更少。

華盛頓郵報指出，自從川普在去年4月聲稱他的大規模關稅政策將開始讓製造業回歸以來，美國製造業就業人數每月連續下滑。目前美國的工廠僱用約1270萬人，較川普去年4月宣布關稅政策時還少7萬2000人。

多數主流經濟學家指出，川普聲稱可提振美國製造業的措施實際上會造成阻礙，原因在於美國約有一半進口品屬「中間環節」商品，即美國企業用來製造最終產品的原料，例如被加工成罐頭的鋁材或安裝進電腦中的電路板等。

因此關稅雖能保護諸如鋼鐵廠等美國製造商免於外國競爭，卻也推高許多其他產業的成本；以汽車與汽車零組件產業為例，自4月以來就業人數已減少約2萬人。

對中小型企業而言，川普政策時有時無、反覆不定尤其擾人。根據里契蒙聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Richmond）去年11月所做調查，57%的受訪中型製造商與40%的小型製造商表示，他們對成本投放無所適從；相較之下大型製造商只有23%有同樣抱怨。

調查也發現，小型企業因應關稅而延後投資新廠房與設備的可能性，是大型企業的兩倍以上。舊金山聯邦準備銀行（San Francisco Fed）一項研究指出，原因之一在於進口稅對生產用商品的價格推升幅度，遠高於一般消費品。

密德伯里大學（Middlebury College）國際政治與經濟項目主任溫斯列特（Gary Winslett）表示，生產高技術性產品（如飛機、半導體）的產業，也正在付出高昂代價，例如半導體製造商自去年4月以來已裁減超過1萬3000個工作。

經濟學家指出，高利率與消費支出結構的轉變也正對美國製造業造成壓力。企業貸款利率已較4年前高出一倍以上，即使信用評等最高的借款企業，也須支付6.75%的利率，這讓企業更不願擴張營運或增加招聘。

歷經新冠疫情最嚴重時期大量購買經久商品後，消費者現逐步將支出轉向服務業。先前花在購買家具、電視與健身器材的錢，如今轉而流向餐廳與娛樂場所。

包爾州立大學（Ball State University Muncie）商業與經濟研究中心主任希克斯（Michael Hicks）表示，製造商因關稅預期心理而提前大量下單進貨，許多製造商目前庫存過剩，顯示接下來可能出現縮減與調整。

希克斯說：「現在看到的製造業就業流失，其實只是開端。隨製造業適應較低的新需求水準，接下來幾個季度恐會相當嚴峻。」（編譯：陳亦偉）1150116