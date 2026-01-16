華郵：川普關稅未振興製造業 美工廠職缺反減
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普去年對各國祭出對等關稅時，高喊將工作機會與製造業帶回美國。然而之後美國製造業就業人數卻連續每月下滑，工廠所雇用人數反而變更少。
華盛頓郵報指出，自從川普在去年4月聲稱他的大規模關稅政策將開始讓製造業回歸以來，美國製造業就業人數每月連續下滑。目前美國的工廠僱用約1270萬人，較川普去年4月宣布關稅政策時還少7萬2000人。
多數主流經濟學家指出，川普聲稱可提振美國製造業的措施實際上會造成阻礙，原因在於美國約有一半進口品屬「中間環節」商品，即美國企業用來製造最終產品的原料，例如被加工成罐頭的鋁材或安裝進電腦中的電路板等。
因此關稅雖能保護諸如鋼鐵廠等美國製造商免於外國競爭，卻也推高許多其他產業的成本；以汽車與汽車零組件產業為例，自4月以來就業人數已減少約2萬人。
對中小型企業而言，川普政策時有時無、反覆不定尤其擾人。根據里契蒙聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Richmond）去年11月所做調查，57%的受訪中型製造商與40%的小型製造商表示，他們對成本投放無所適從；相較之下大型製造商只有23%有同樣抱怨。
調查也發現，小型企業因應關稅而延後投資新廠房與設備的可能性，是大型企業的兩倍以上。舊金山聯邦準備銀行（San Francisco Fed）一項研究指出，原因之一在於進口稅對生產用商品的價格推升幅度，遠高於一般消費品。
密德伯里大學（Middlebury College）國際政治與經濟項目主任溫斯列特（Gary Winslett）表示，生產高技術性產品（如飛機、半導體）的產業，也正在付出高昂代價，例如半導體製造商自去年4月以來已裁減超過1萬3000個工作。
經濟學家指出，高利率與消費支出結構的轉變也正對美國製造業造成壓力。企業貸款利率已較4年前高出一倍以上，即使信用評等最高的借款企業，也須支付6.75%的利率，這讓企業更不願擴張營運或增加招聘。
歷經新冠疫情最嚴重時期大量購買經久商品後，消費者現逐步將支出轉向服務業。先前花在購買家具、電視與健身器材的錢，如今轉而流向餐廳與娛樂場所。
包爾州立大學（Ball State University Muncie）商業與經濟研究中心主任希克斯（Michael Hicks）表示，製造商因關稅預期心理而提前大量下單進貨，許多製造商目前庫存過剩，顯示接下來可能出現縮減與調整。
希克斯說：「現在看到的製造業就業流失，其實只是開端。隨製造業適應較低的新需求水準，接下來幾個季度恐會相當嚴峻。」（編譯：陳亦偉）1150116
其他人也在看
〈關稅拍板〉四大重點一次看！4大會計：美國半導體戰略藍圖底定 「翻轉」全球供應鏈版圖
台美貿易協議正式拍板，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫今 (16) 日上午相繼表達肯定，達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標。勤業眾信與安永等會計師事務所同步指出，此協議體鉅亨網 ・ 2 小時前 ・ 5
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股瘋到連處置股都飆漲？「這PCB大廠」連5漲繼續飆 記憶體不甘示弱一早就噴！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股多頭火力全開，連向來被視為「警示區」的處置股，也全面加入狂歡行列。近期市場資金湧入被關禁閉的個股，非但未見退潮...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 11
「台積電被賣了？」網憂台美關稅15% 神山喊安啦：樂見合作
台灣對等關稅15%不疊加，台灣已承諾投資半導體產業5千億美元，有網友擔心台積電（2330）會被賣了、疑問台灣給台積電為什麼還能沾沾自喜？對此，台積電表示，樂觀其成，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係很重要。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 103
【Yahoo早盤】雙重利多激勵！台股大漲逾500點衝31,339點新高 分析師：抱股過周末
台美關稅談判出爐，台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，再加上台積電（2330）法說會表現優異，激勵台股今（16）日跳空大漲逾500點，站上31,339.39創新高。顧德投顧分析師黃紫東受訪表示，雙重利多消息帶動資金大幅回流，尾盤有高機會站穩3萬1整數關卡，盤勢呈現健康的資金輪動格局，並建議投資人不急於短線大幅調節持股。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 1
【台積電法說會】AI需求太旺！ 資本支出上調至1.7兆元
台積電今（15）日去年第四季法說會，會中預估第一季營收介於 346 億至 358 億美元，季增約 3%，今年資本支出資本支出520億美元到560億美元，約新台幣1.7兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 14
兒子欠稅遭罰1800萬！房子信託給母親下場慘了…忽略這件事「房產恐被查封拍賣」
不少人把不動產信託視為「免死金牌」，認為即便房地欠稅也不會被強制執行，但有資深資產傳承顧問曾在粉專分享案例，一名男子欠稅加罰款達1800多萬元，他聽聞信託財產不得被強制執行，於是把不動產信託給母親，然而被國稅局發現他藉此逃稅，於是向法院提起訴訟，之後更查封男子信託的不動產。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
還差台積電一大截！三星2奈米最新良率曝光 相較去年提升20%
台積電今（15）日下午舉行法說會，會中宣布今年資本支出將達520~560億美元，大幅超出市場預期，引發熱烈討論。而據韓媒報導指出，台積電2奈米製程良率穩定，據傳已超過80%，三星則積極追趕，其2奈米良率已從30%提升至50%。台積電在今日法說會表示，今年第1季合併營收預計落在346億美元至358億美元之間，即便遇上年初傳統淡季，也較去年第4季337.3億美元......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 14
準備戰萬元？股王信驊獨占鰲頭 飆8890元漲停再創新天價
股王信驊（5274）股價一路飛漲，日前本土法人更給出10,500元驚人目標價。信驊今（15）日一早股價突破8700關卡，盤中火力全開閃現漲停價8,890元。截至上午11時28分，暫報8,845元，上漲逾9%，成交量約314張。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
《熱門族群》玻纖布之亂全面引爆！ 資金蜂擁4檔噴漲停
【時報-台北電】在台積電（2330）法說會釋出利多訊息激勵下，台積電ADR勁揚4.44%，改寫歷史新高，加上台灣關稅降至15%的政策利多助攻，台股今早開高走高，盤中大漲逾500點，一舉衝上31,339.39點歷史新高，市場多頭氣勢全面引爆。受惠大盤強勢與產業基本面雙重利多，玻纖布族群再度成為盤面焦點。在高階玻纖布持續缺貨、報價走揚的背景下，資金大舉回流，早盤即上演「紅燈高掛」的噴出行情。建榮（5340）、德宏（5475）、台玻（1802）、中釉（1809）同步亮燈漲停，氣勢相當凌厲；南亞（1303）正式突破70元整數關卡，創下2023年8月以來新高；富喬（1815）亦大漲近半根停板，市場期待再度挑戰百元大關。 隨著全球AI算力需求持續爆發，帶動高階PCB用途快速成長，上游高階玻纖布產能陷入嚴重吃緊。市場預估，即使進入2026年，上游材料的供需缺口仍將維持在10%至20%的高檔水準，使得「玻纖布之亂」再起，供需失衡短期難解。儘管日本大廠日東紡（Nittobo）已宣布投入150億日圓擴產，但新產能最快也要到2026年第四季才能完工，真正形成有效供給、舒緩缺貨壓力，恐怕得等到2027年下半年時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
記憶體缺貨有多恐怖？不是DRAM廠說的2028 外媒揭斷貨潮恐燒到5年後
AI浪潮正快速吞噬全球記憶體產能。儘管全球DRAM第三大廠美光預期，這波記憤體缺貨潮可能延續至2028年，但外媒引述多家產業人士說法指出，實際情況可能更為嚴峻，2026年全年記憶體晶片供應早已被預訂一空，最悲觀的推估甚至認為，記憶體供給吃緊狀態恐一路延續到2031年。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
大摩再升價 台積今法說開牌
晶圓代工龍頭台積電法說會重磅登場，內外資研究機構於法說會前幾乎全部調升目標價，迄今下好離手，就等台積電對未來展望與資本支出計畫等重要訊息更新。法說前夕，摩根士丹利證券不但二度調高台積電股價預期，還同步升評世界、降評聯電，並端出晶圓代工族群多空操作策略，可說別出心裁。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
遠超預期！魏哲家宣布2026年資本支出520-560億美元 台積電adr盤前急漲
[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（15）日召開法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱共同主持。對於市場重點關注的展望，魏哲家預估，今年資本支出（CapEx）高達 520～560 億美元，引發市場驚呼。這支出數字超越了先前法人預估約 450～500 億美元區間。截至下午 2:50 分，美股台積電ADR盤前應聲急漲 2.5%，至 335.29 美元。 黃仁昭指出，隨著 5G、AI 以及高效能運算（HPC）等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，預估 2026 年資本預算介於 520～560 億美元間，其中約 7～8 成將投向先進製程，全力搶攻下一波半導體成長循環。其餘將配置於特殊製程與先進封裝等。 展望短期營運，黃仁昭指出，受惠於 AI 需求強勁，台積電 2026 年首季營收將落在 346～358 億美元之間，季增約 4%、預估年增達 38%；在美元兌新台幣匯率假設在 1：31.6 元下，毛利率區間預估為 63%～65%，營益率則為 54%～56%。去年第四季，台積電毛利率達 62.3%，較前一季提升 近 3 個百分點。 魏哲家說，由新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
欣興獲利狂 外資：2年看增4倍
摩根大通證券指出，欣興（3037）在輝達AI HDI量產近期已出現明顯進展，欣興在台灣的先進HDI廠將加速達成損平，化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重現江湖，未來二年每股稅後純益（EPS）可望大增400％以上，將推測合理股價升至市場新高的347元。工商時報 ・ 1 天前 ・ 5
台積法說／亞利桑那二廠量產等重點一次看
[NOWnews今日新聞]台積電今（15）日舉行法說會，因AI相關需求持續強勁，今年預計也是強勁成長的一年，而今年資本支出破表，預計將達520億至560億美元，估未來三年資本支出也都將維持高檔，董事長...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 7
台積電法說會 陸行之評像「打3分全壘打」
[NOWnews今日新聞]台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，半導體分析師陸行之在臉書發文，肯定台積電最新表現「數字好到不行」，形容像是「打了個3分全壘打」，提醒市場別被年初的好消息沖昏頭，...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 7
台股屢創新高！這25檔ETF市價也同寫新天價
[NOWnews今日新聞]台股2026年多頭馬力十足，今（14）日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價水漲船高，據統計，在台股再創歷史高點之際，共有包括009803、00939、0...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
廣達尾牙今晚登場 盤中失守280元關卡先「押寶」？分析師看法出爐
科技大廠陸續籌辦尾牙犒賞員工！今（15）日由代工大廠廣達（2382）打頭陣，董事長林百里對公司營運與AI伺服器後市展望備受市場關注。不過，廣達今日股價表現偏弱，盤中一度跌破280元關卡，最大跌幅約2.27%，投資人關注是否仍有「尾牙行情」可期，分析師看法也率先出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1