《華郵》揭赫格塞斯下達「殺光毒梟」格殺令 他反批：假新聞
編譯張渝萍／綜合報導
近日《華盛頓郵報》報導指，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾在先前加勒比海攻打疑似「運毒船」的軍事行動中，下達「一個都不能留」格殺令，參議院軍事委員會也將針對此事展開調查。
就在事情鬧得沸沸揚揚之際，赫格塞斯給出的答案是：「都是假新聞」。
華郵曝赫格塞斯「一個都不留」格殺令
《華盛頓郵報》本周曾報導指，美軍9月2日在加勒比海的軍事行動，由菁英反恐部隊「海豹六隊」（Seal Team 6）主導。首枚飛彈擊中後，兩名倖存者抓著殘骸。特種作戰司令部司令布拉德利（Mitch Bradley）據報又下令第二次攻擊，以依照赫格塞斯「把船上所有人都殺掉」的指令殺死這兩名倖存者。
部分現任與前任美國官員以及專家向《華郵》表示，川普政府在加勒比地區的轟炸攻擊可能違法。截至目前，這系列軍事打擊已造成超過80人死亡，至少22艘船遭到攻擊。
歷來，美國政府在海上攔截毒品走私船隻後，通常會拘捕涉嫌走私者並進行司法程序。然而，白宮過去三個月在沒有提供證據的情況下聲稱，加勒比海上被美軍擊殺的人都是毒品走私者。
參院軍事委員會將展開調查
隨著《華郵》報導曝光，共和黨參議員威克（Roger Wicker）與民主黨的里德（Jack Reed）共同發布聲明，表示參議院軍事委員會將調查這些船隻打擊行動。
聯合聲明中指出：「委員會已得知最近的新聞報導，以及國防部的初步回應，內容涉及南方司令部（SOUTHCOM）責任區內疑似毒品船隻遭到後續攻擊的指控。」聲明稱：「委員會已向國防部提出詢問，我們將進行嚴格的監督，以釐清相關事實。」
赫格塞斯反批：都是假新聞
對此指控，赫格塞斯28日晚間表示，有關他涉嫌非法下令在加勒比海的軍事行動中「殺光所有人」的報導是「假新聞」，並補充說，對船上人員進行的一系列打擊行動「在美國與國際法下皆屬合法」。
赫格塞斯痛批那些關於他在此次打擊行動中角色的報導是「捏造、煽動性且具侮辱性的報導，目的在抹黑我們為保護家園而英勇作戰的戰士們」。
赫格塞斯在28日晚間於社群媒體上寫道：「我們的公開目標是阻止致命毒品、摧毀毒梟船隻，並殲滅正在毒害美國人民的毒品恐怖分子。」、「我們擊殺的每一名運毒者，都隸屬於被指定的恐怖組織。」
美國攻擊「販毒船」舉動爭議大
川普政府指控加勒比海上所有船隻人員都是毒販，並稱他們多為「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員。大多數遭攻擊的船隻都從委內瑞拉出發，而美國對委國的政治施壓仍持續升高。
今年稍早，川普政府已將阿拉瓜火車幫指定為恐怖組織。政府還指控委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）是「太陽組織」（Cartel de los Soles）的首領。然而，有組織犯罪專家指出，該組織其實是一個由低階軍官構成、結構鬆散的網絡，並無嚴格的階層。
川普表示，美國攻擊這些船隻是因為美國境內居高不下的芬太尼相關死亡率。但國會議員、毒品專家與前執法人員都否認這項說法，因為芬太尼並非源自委內瑞拉。
本月美聯社的報導也對川普政府關於船隻打擊的說法提出質疑。報導揭露數名遭擊斃者的生前背景，顯示雖然有些人確實在走私毒品，但他們並非「毒梟、恐怖分子或幫派首腦」。
委內瑞拉官員以及部分其他國家譴責這些在加勒比地區的攻擊行動，稱違反正當程序。委內瑞拉駐聯合國大使形容這些攻擊是「法外處決」。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
奧地利知名美妝網紅離奇失蹤！前男友涉案謀殺 跨國棄屍案引全球關注
駭入12萬支家用攝影機、販賣私密畫面 韓破獲性剝削影像案逮4嫌
林志玲迎51歲生日長這樣！被兒捧臉喊「媽媽卡哇伊」瞬間融化她的心
香港今非昔比！大學生遭扣「亂港」被拘捕 只因要求安置災民、徹查原因
其他人也在看
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 小時前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 1 天前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 7 小時前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 5 小時前
國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低
2026年地方大選將至，國民黨主席鄭麗文今（29日）被問到苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事時，她表示，鍾東錦已恢復黨籍，且執政成績也是有目共睹，並指「英雄不怕出身低」，他是一個勵志故事，國民黨將會正式提名鍾東錦繼續連任。中天新聞網 ・ 23 小時前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 天前
民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光
即時中心／高睿鴻報導明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。民視 ・ 1 天前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山
[NOWnews今日新聞]國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
軍武講堂：T-Dom分層防禦有效攔截 中共飛彈攻擊 可消耗台灣所有儲備 用鐳射取代飛彈反擊 成本大量降低｜軍傳媒｜全球聊天室｜#鏡新聞
這次軍武講堂聚焦賴總統提出建構T-Dome台灣之盾，希望能達到「高中低空分層防禦」、「導入人工智慧」及「高度感知、有效攔截」3個目標。中共飛彈只會越來越多，若對台發動攻擊必定發射飛彈，因此需要保存國軍戰力，也要能有效保護國家關鍵基礎設施，並確保民眾生命財產安全。軍傳媒吳凱文除了剖析台灣之盾的特點，還與以色列的「鐵穹系統」及美國「金穹系統」加以比較。最後針對台灣國防特別預算，未來要如何運用，提出反思與建言。詳細內容請收看完整節目報導。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導隨著時間越來越接近明（2026）年縣市長及縣市議員大選，各黨的多方派系及勢力，也已積極展開布局；例如民進黨立委王世堅，縱使已多次公開表態，無意角逐台北市長大位，但似乎仍自行扮演「母雞」角色，頻頻為即將參選市議員的子弟兵，如中山大同選區的賴俊翰、松山信義區的呂瀅瀅等人，大力拉抬聲勢。今（29）早他再次為賴站台，親自為其背書，甚至說，要將自己效力議會20年的經驗，傳承給這樣的優秀接棒人。王世堅受訪時說明，他跟賴俊翰及其家庭，是擁有「兩代交情」的好友；賴的父母親，與他保持友好關係逾30年，過去也曾在事業上合作過。他繼續說：「所以，我們彼此相知甚深，賴俊翰也是我從小看到大，在這樣的過程中，我好幾次親眼目睹他深受家庭教育影響，是一個非常善良、誠懇、溫馨、做事又認真負責的小孩」。「因此我就在想，當我進入立法院以後，在中山區這邊的棒子，應該就要交給賴俊翰來傳承」，王世堅說。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）他進一步表示，自己待在議會這麼久，對一件事情感觸很深，就是人類歷史的進步，通常都是因為有人敢提不一樣的聲音。例如科學領域，先後有萊特、愛因斯坦、牛頓，而政治同樣是如此，正因為我們能容許各種不一樣的聲音，所以台灣的民主政治發展，才可以像現在這樣如此成熟。王世堅續指，自己任職市議會期間，先後經歷馬英九、郝龍斌、柯文哲、蔣萬安等市長，「我從打馬、屠龍、一直到柯學家、後來成為『蔣師』，做了十幾年在野黨，認知到不一樣的聲音非常重要」。王世堅又說，如今民進黨在議會的席次也不斷式微，所以，讓不一樣的聲音能進入議會，顯得更加重要。因此他認為，一定要找接棒人，能傳承自己過去在議會的精神，要勇敢奮戰、給執政者當頭棒喝、發出不一樣的聲音，而身為政治新人、年紀也很輕的賴俊翰，就是一個好人選。「我相信，賴俊翰一定做得到，他的父親、家庭，曾給他很嚴格的訓練與要求；另，他在服役期間擔任海軍儀隊、為我們國家的付出比一般人多」，王世堅說。他還透露，賴俊翰還曾經連兩年，在忠烈祠、中正堂表演持槍、刺刀，這些都很有危險性、挑戰性，但最後都做到了、忍下來了。因此王世堅說，綜觀賴俊翰整段成長過程，感覺他很適合繼續來政治的領域，持續歷練茁壯；他也相信，賴絕對能為社會提出很多的好的建言，尤其是如何經營台北市政的部分。民進黨北市議員擬參選人賴俊翰。（圖／民視新聞）至於為何不斷表態無意選台北市長、但又自己當起「母雞」，拉抬新人聲勢？王世堅則回應說：「為國家、社會舉才人人有責啦！尤其，我當過那麼多屆議員，更深知推動市政建設時，監督責任非常重大；尤其，執政黨議員通常得配合市長及執政團隊的政策，所以監督就是在野黨的責任」。王世堅也感嘆，很可惜地，台北市自從陳水扁執政完以後，民進黨就一直是在野黨；但也正因如此，更必須將監督、提出不同的聲音，視為非常重要的任務。他直言說，台北市是我們台灣的首都，施政更需要議會的時刻監督、協助推動。「這部分我也是責無旁貸，所以我認為，應該將過去20年效力議會的經驗，繼續傳承給優秀的接棒人」，他說。原文出處：快新聞／終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了 更多民視新聞報導高息第二名！00918本季配0.565元 最晚「這天」前須買進候選人喊和台灣建交！外媒曝宏都拉斯民意 北京恐「蝦忙」九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標民視影音 ・ 1 天前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 4 小時前
挺過2次罷免還不夠 鄭麗文：2026讓基隆再贏一次
中國國民黨基隆市黨部今天（30日）辦理建黨131週年黨慶活動暨資深黨員表揚，黨主席鄭麗文致詞時表示，要代表國民黨感謝基隆市民的善良與勇氣，國民黨籍基隆市長謝國樑與國民黨籍立委林沛祥2次罷免案中挺身而出，她最後拜託到場的黨員先進「2026年縣市長選舉與議員選舉，期盼基隆再次開出高票紅盤，讓市長與議員全自由時報 ・ 2 小時前
黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好
即時中心／高睿鴻報導面對中國武力威脅、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德近日震撼表態，提出政府有意擬定400億美元（約台幣1.26兆）特別預算，用來強化我國國防。雖然此舉獲大量民眾支持，卻也掀起政治風暴，尤其在野黨不斷提出質疑、甚至反對意見；國會國民黨團更要求總統，先為此前來國會專案報告。然而，近兩年不斷充當藍營盟友的民眾黨主席黃國昌，這次卻不同調，竟還嗆賴，「自己留在總統府開記者會就好了」。國民黨立院黨團書記長林沛祥昨（28）公開表示，賴應針對軍購預算及國安議題，赴國會進行國情報告。然而，黃國昌今（29）日受訪時卻回「毫無期待」，並表示，倘若賴清德來國會，只是片面進行個人政治宣傳，但沒有回答國會議員相關問題，這樣的宣傳沒有意義。他接著竟還嗆，「自己留在總統府開記者會就好了」。民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）黃國昌又稱，賴曾於2024年總統大選時，承諾不僅要到國會進行國情報告、且願意接受立委質詢；他進一步表示，雖然賴團隊後來澄清是「諮詢」而非「質詢」，自己卻依舊認為，總統2024年給出的承諾跳票了。「為何可以這樣跳票？等選上總統以後，才說只願意來立法院宣講、卻不願意面對問題；那我比較率直地講，如果是這樣的話，留在總統府自己開記者會就可以了」，黃國昌說。他接著表示，自己知道藍營及林沛祥等人，有提出這樣的想法，「但我可以很明確告訴大家，站在台灣民眾黨的立場，從來沒改變過要求賴清德先履行承諾的想法」。民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）另，針對總統府日前闢謠、澄清賴清德並未「證實」中國2027年將武統台灣，黃國昌則是重申，將事情說清楚講明白，是一個總統該做的事情。黃又說，總統應扮演安定民心的角色，別讓人民恐慌，因此應想辦法解決問題，而非製造更多問題。所以他稱，倘若賴的發言確實有造成民心動盪，出面說清楚也是有必要的。而黃國昌也建議，倘若賴真的認為，2027年中共有可能武統台灣，自己就會非常關心，我們已經花很多錢向美國軍購，那能否2027年以前全部交貨？會不會台灣人被當「盤子」，付了錢卻拿不到東西？原文出處：快新聞／黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好 更多民視新聞報導恐與江啟臣對決！楊瓊瓔宣布參選台中市長 盧秀燕回應了綠營宜蘭市縣議員初選結果出爐 「這位現任議員」意外落馬西班牙再現非洲豬瘟！應變中心：違規輸入豬肉最高處「這」刑期民視影音 ・ 21 小時前
誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則
台中市長盧秀燕明年任期屆滿，民進黨中央已提名立委何欣純角逐市長寶座，國民黨人選以立委江啟臣、楊瓊瓔呼聲高，但尚未定案。國...聯合新聞網 ・ 1 天前