《華郵》揭赫格塞斯下達「殺光毒梟」格殺令 他反批：假新聞

近日《華盛頓郵報》報導指，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾在先前加勒比海攻打疑似「運毒船」的軍事行動中，下達「一個都不能留」格殺令，參議院軍事委員會也將針對此事展開調查。

就在事情鬧得沸沸揚揚之際，赫格塞斯給出的答案是：「都是假新聞」。

華郵曝赫格塞斯「一個都不留」格殺令

《華盛頓郵報》本周曾報導指，美軍9月2日在加勒比海的軍事行動，由菁英反恐部隊「海豹六隊」（Seal Team 6）主導。首枚飛彈擊中後，兩名倖存者抓著殘骸。特種作戰司令部司令布拉德利（Mitch Bradley）據報又下令第二次攻擊，以依照赫格塞斯「把船上所有人都殺掉」的指令殺死這兩名倖存者。

部分現任與前任美國官員以及專家向《華郵》表示，川普政府在加勒比地區的轟炸攻擊可能違法。截至目前，這系列軍事打擊已造成超過80人死亡，至少22艘船遭到攻擊。

歷來，美國政府在海上攔截毒品走私船隻後，通常會拘捕涉嫌走私者並進行司法程序。然而，白宮過去三個月在沒有提供證據的情況下聲稱，加勒比海上被美軍擊殺的人都是毒品走私者。

參院軍事委員會將展開調查

隨著《華郵》報導曝光，共和黨參議員威克（Roger Wicker）與民主黨的里德（Jack Reed）共同發布聲明，表示參議院軍事委員會將調查這些船隻打擊行動。

聯合聲明中指出：「委員會已得知最近的新聞報導，以及國防部的初步回應，內容涉及南方司令部（SOUTHCOM）責任區內疑似毒品船隻遭到後續攻擊的指控。」聲明稱：「委員會已向國防部提出詢問，我們將進行嚴格的監督，以釐清相關事實。」

赫格塞斯反批：都是假新聞

對此指控，赫格塞斯28日晚間表示，有關他涉嫌非法下令在加勒比海的軍事行動中「殺光所有人」的報導是「假新聞」，並補充說，對船上人員進行的一系列打擊行動「在美國與國際法下皆屬合法」。

赫格塞斯痛批那些關於他在此次打擊行動中角色的報導是「捏造、煽動性且具侮辱性的報導，目的在抹黑我們為保護家園而英勇作戰的戰士們」。

赫格塞斯在28日晚間於社群媒體上寫道：「我們的公開目標是阻止致命毒品、摧毀毒梟船隻，並殲滅正在毒害美國人民的毒品恐怖分子。」、「我們擊殺的每一名運毒者，都隸屬於被指定的恐怖組織。」

美國攻擊「販毒船」舉動爭議大

川普政府指控加勒比海上所有船隻人員都是毒販，並稱他們多為「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員。大多數遭攻擊的船隻都從委內瑞拉出發，而美國對委國的政治施壓仍持續升高。

今年稍早，川普政府已將阿拉瓜火車幫指定為恐怖組織。政府還指控委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）是「太陽組織」（Cartel de los Soles）的首領。然而，有組織犯罪專家指出，該組織其實是一個由低階軍官構成、結構鬆散的網絡，並無嚴格的階層。

川普表示，美國攻擊這些船隻是因為美國境內居高不下的芬太尼相關死亡率。但國會議員、毒品專家與前執法人員都否認這項說法，因為芬太尼並非源自委內瑞拉。

本月美聯社的報導也對川普政府關於船隻打擊的說法提出質疑。報導揭露數名遭擊斃者的生前背景，顯示雖然有些人確實在走私毒品，但他們並非「毒梟、恐怖分子或幫派首腦」。

委內瑞拉官員以及部分其他國家譴責這些在加勒比地區的攻擊行動，稱違反正當程序。委內瑞拉駐聯合國大使形容這些攻擊是「法外處決」。

