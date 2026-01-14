《華郵》稱賴清德擬訪宏都拉斯 府：若有安排將公佈

外傳總統賴清德擬訪宏都拉斯，總統府回應了。（張哲偉攝）





美媒《華爾街日報》報導，賴清德總統計劃於本月訪問宏都拉斯，參加親台派總統當選人阿斯拉夫，引發中國戒心。對此，總統府發言人郭雅慧回應，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

宏都拉斯於2023年3月與中國正式建交，並宣布與中華民國斷交；然而中國與宏國建交後，中方開出的經貿支票至今絕大多數跳票。而宏國此屆總統大選，除原本總統卡蕬楚之外，其他參選人多主張恢復與台灣往來，最終也由親台派參選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。

《華爾街日報》昨日報導，上任後久未出訪的賴清德有意安排出訪，並出席阿斯夫拉的就職典禮。總統府發言人郭雅慧今天（14日）表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

事實上，本屆宏國競爭激烈，更面臨卡蕬楚拒絕承認選舉結果的爭議，最終在美國總統川普強勢拍板，才確定阿斯夫拉當選的結果，並於本月27日舉行就職典禮。

《華爾街日報》報導，若賴清德為前往宏國參加阿斯夫拉（的就職典禮，不僅是我國元首罕見出席非邦交國最高層級典禮，更涉及川普政府是否會允許賴清德過境，勢必再掀台美中外交角力。（責任編輯：王晨芝）

