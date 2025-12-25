華郵：美助台軍事轉型 矯枉過正

美國政府日前宣布對台110億美元軍售，項目包含M142海馬士等武器。圖為今年5月12日砲指部官兵在恆春九鵬基地進行M142海馬士實彈射擊，震撼力驚人。（本報資料照片）

美國政府日前宣布對台110億美元軍售，《華盛頓郵報》編輯委員會社論卻指出，這筆規模最大的軍售有助於幫助台灣軍事轉型，嚇阻大陸可能的攻擊。然而，這也是美國數月以來太過偏袒北京的政策之後，一次矯枉過正的轉變，華府想兩邊討好，最後恐落得兩頭空。

本次軍售項目包含M109A7「帕拉丁」自走砲、M142海馬士、標槍飛彈、拖式飛彈、Altius-600M及Altius-700M無人機、魚叉飛彈維修後續支援、AH-1W直升機零附件、戰術任務網路軟體等。

華郵社論指出，這筆軍售獲得美國會跨黨派支持，也是華府史上規模最大對台軍售案，其中的海馬士系統已被烏克蘭證實是在對抗裝備更精良、人口更多的敵人時，至關重要的武器。這次軍售在大陸對台構成的迫切威脅時，有助於提升美國政策的連貫性，110億美元的軍售也能幫助台灣軍事轉型。

華郵點出，軍售引起北京批評無可厚非，但川普政府卻在一方面加大某些領域的緊張關係，同時又在其他領域伸出友誼之手。例如美國政府為了進一步緩解美陸貿易緊張關係，23日宣布暫緩對大陸半導體課徵的額外關稅；此外，儘管存有國安疑慮，川普在本月稍早仍開放輝達對陸出口H200晶片。如此看來，似乎只要談到貿易，川普至少在言詞上，把大陸視為比加拿大還小的威脅。

美國一方面加大軍事緊張，又在貿易議題上放寬對大陸政策，勢必引起太平洋兩岸困惑。

華郵總結，雖然這筆軍售案比拜登政府時期的軍售案都還要大，但美國今年可投入的戰略資源能力終究有限，想要兩面討好，最後可能落得兩頭空（A friend to all, after all, is a friend to none.）。