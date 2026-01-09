華郵：美芬太尼致死驟減 新研究指向中國管制奏效
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國一直密切關注中國在遏止芬太尼氾濫的角色。今天一份最新研究指出，美國藥物過量致死人數如今大幅減少，可能是中國取締製造非法芬太尼化學品之舉發揮重要作用。
最新研究顯示，過去10年讓藥物致死人數呈歷史性激增的非法芬太尼交易出現供貨大幅減少。拜登政府期間美國每年的藥物過量死亡人數曾超過10萬，但自2023年中開始下降，並在任期最後一年驟減；總統川普去年回鍋後，死亡人數仍持續下降。
華盛頓郵報認為，這份新研究的結論為政府官員、公衛研究人員及成癮問題專家間圍繞藥物過量致死人數驟減背後複雜原因的辯論，提供新的佐證。
這項今天發表於「科學雜誌」（Science）的研究指出，美國在藥物成癮治療、鴉片類解毒藥物納洛酮（naloxone）及打擊海內外毒品走私的執法上投入數十億美元。作者們強調這些措施對挽救生命固然重要，但同時也凸顯必須從根本防止非法芬太尼製出。
得出芬太尼交易量顯著減少可能與中國政府行動有關的看法前，研究人員另分析加拿大的藥物過量死亡趨勢、所查獲芬太尼的純度，以及網路上關於毒品短缺的貼文量。
研究的作者之一、在歐巴馬政府時擔任白宮反毒政策顧問的韓福瑞斯（Keith Humphreys）說：「這顯示中國的影響力有多大，以及他們能在多大程度上幫助我們或傷害我們。」
美國緝毒局（DEA）在其最新的年度毒品情資報告指出，一些中國化學品供應商在向境外客戶提供相關化學品時態度已變得謹慎，「這顯示他們意識到中國政府正加強對芬太尼前驅物的管控」。
這份研究指出，鴉片類合成藥物（尤其芬太尼）的藥物過量死亡過去15年間成長逾25倍，在2023年達7.6萬人死亡新高，但之後開始急劇下降。到2024底芬太尼過量致死降至約4.9萬，下降約35%。2025年的數據尚需數月後才會公布，但研究人員認為下降趨勢仍在持續。
不過研究人員也提醒，由於執法體系的不透明性，中國整頓行動的實際規模難以精確評估。
中國與美國毒品執法機構在芬太尼議題上的合作長期以來相當脆弱，也常在雙邊整體關係緊張時瓦解。但情況在2023年11月時任美國總統拜登與中國領導人習近平舉行高峰會時出現變化，兩國同意啟動跨部門行動，打擊與芬太尼交易相關的中國化學品供應商。之後中方逮捕約300人，並著手限制約55種額外的合成物質。
美國藥物過量死亡人數在拜習峰會前數月就開始下降，研究人員意識到確有相關時間落差。韓福瑞斯推測，中國可能在拜習會相關協議正式公布前，便已開始打擊行動。中國在川普第一任時就同意限制芬太尼相關物質。
學界有人則對這份研究持懷疑態度。布魯金斯研究所（Brookings Institution）專攻安全與反毒的高級研究員費爾巴布朗（Vanda Felbab-Brown）就認為，當美國藥物過量死亡人數開始下降時，華府與北京在貿易、科技與安全等議題仍高度緊張，且北京若有強力執法作為，理應會大肆宣揚。
北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）流行病學家達斯庫普塔（Nabarun Dasgupta）表示，刊於「科學雜誌」的這份新研究未能解釋何以美國有些地區的藥物過量死亡率先出現下降。但他不諱言芬太尼的使用型態正在改變，接觸的人變少、許多使用者也在減量或不再率爾使用。
中國駐美大使館在一份聲明中表示，2023年10月至2025 年8月期間，中國政府關閉286家這類公司，並要求超過 500家企業刪除化學品銷售資訊，期間共移除約16萬則相關廣告，中國全面打擊致命合成毒品擴散的努力取得「顯著成果」。
在試圖釐清藥物過量死亡人數急遽下降原因時，研究人員發現，美國緝毒局檢測查獲到的芬太尼，樣本純度出現下降，時間點與美國死亡人數下滑大致相符，此外查獲數量同樣出現下降，顯示供應端減少。
研究人員還分析社群平台Reddit上的貼文（裡面常有談論非法毒品市場），發現2023年年中有關芬太尼短缺的提及次數顯著增加；研究人員寫道「與用藥過量致死開始下降的時間大致吻合」。
這份研究也分析加拿大的非法芬太尼趨勢，加國犯罪集團主要也從中國取得製作芬太尼化學原料。研究人員發現加拿大的藥物過量死亡人數，也在相同時間段開始下降，因此認定中國的整頓行動可解釋何以「美加兩國死亡率同步下降」。
研究的另一共同作者、卡內基美隆大學（CMU）研究毒品犯罪交易的教授考金斯（Jonathan P. Caulkins）指出，真正引人注目者是儘管美、加各自政策差異極大，但（藥物過量死亡驟減）趨勢卻呈現驚人的一致性。（編譯：陳亦偉）1150109
