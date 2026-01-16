《華郵》記者住家遭搜索 川普：洩密委內瑞拉行動者已在牢裡

位在華府市區的《華盛頓郵報》大樓。美聯社



美軍1月3日展開突襲委內瑞拉行動前，《紐約時報》和《華盛頓郵報》記者事先獲得消息，但選擇暫不報導以保護美軍人員安全。然而美國聯邦調查局（FBI）週三（1/14）突襲《華郵》記者住處，搜索洩密人員訊息。美國總統川普也說，洩密者已經被逮捕入獄，並強調還會繼續追究其他人員責任。

《華郵》記者納坦森（Hannah Natanson）位於維吉尼亞州的住家週三遭到FBI幹員持搜索狀突襲。《華郵》透過發言人表示，納坦森的筆電、手機和智慧手錶遭到扣查。該發言人說，《華郵》於週三早上收到傳票，被告知搜索行動與政府人員洩密案有關，並要求提供相關通訊紀錄，《華郵》並未說明涉及案件內容，僅表示納坦森並不是調查對象。

川普則是直接了當地說，FBI正在抓出美軍突襲委內瑞拉任務的洩密者，已經有人遭到逮捕。他週三在白宮向記者表示：「那是一個洩漏委內瑞拉任務的洩密者，非常糟糕，還可能有其他人（會被抓）…我們正緊追他們的行蹤。」

美國司法部表示，遭到逮捕的是美國國防部承包商培瑞茲盧戈內斯（Aurelio Perez-Lugones）。美國聯邦助理檢察官麥克連恩（Patricia McLane）說：「他已經向聯邦官員坦承，將機密文件不當提供給他人。」

據報導，培瑞茲盧戈內斯原在美國海軍服役，過去紀錄良好。但他去年10月起違規將機密文件印出藏在午餐盒裡偷偷帶回家。消息透露，培瑞茲盧戈內斯被執法人員逮捕前，正在向《華郵》記者發送簡訊，調查人員也在他們的聊天紀錄中發現機密文件。

美國國務卿盧比歐（ Marco Rubio）日前曾向媒體表示，有媒體事先得知美軍突襲委內瑞拉任務，但選擇不搶先報導。盧比歐當時還感謝媒體配合，避免行動人員因消息外洩而陷入危難。

