華郵：11司令部裁併為8 美擬大軍改符合戰略收縮

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）華盛頓郵報引述知情人士披露，五角大廈正準備一項軍改計畫，降低美軍幾個主要司令部層級且適度整併。這項由戰爭部長赫格塞斯主導的軍改符合川普政府戰略收縮的政策方向。

美軍任何組織與架構調整都需經赫格塞斯（Pete Hegseth）與總統川普批准，之後再納入五角大廈規範美軍各主要司令部職責分工的「統一司令部計畫」（Unified Command Plan）。

華郵指出若計畫付諸實施，將是美軍高層級別數十年來最重大變革之一。軍改部分原因在於落實赫格塞斯打破現狀、削減上將人數的承諾。

據5名知情人士透露，計畫擬把中央司令部（U.S. Central Command）、歐洲司令部（U.S. European Command）與非洲司令部（U.S. Africa Command）併入新的「國際司令部」（U.S. International Command）之下，從而降低原本3個司令部的位階與影響力。

軍改計畫同時要求重新調整負責西半球軍事行動的南方司令部（U.S. Southern Command）與北方司令部（U.S. Northern Command），將兩者也併進一個新的、暫名為「美國司令部」（U.S. Americas Command,簡稱Americom）的新架構。

整體而言，軍改調整將使美軍最高層級作戰司令部數量由11個減至8個，同時削減直接向赫格塞斯報告的各軍上將人數。保留的作戰司令部包括：印太司令部、網路司令部、特戰司令部、太空司令部、戰略司令部及美國運輸司令部。

熟悉軍改計畫人士指出，這項調整與川普政府月初發布的新版國家安全戰略（NSS）相符。新版國安戰略宣示「美國像擎天巨柱般撐起整個世界秩序的時代告終」。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）預計近日向赫格塞斯說明這份軍改提案。知情人士透露，這些調整將配合其他政策，將美軍資源自中東與歐洲轉移，並優先聚焦於擴大在西半球的軍事行動。

知情官員指出，五角大廈目前都還幾未向國會透露細節，就連共和黨主導的參、眾兩院軍事委員會，都有人對溝通落差不滿，相關司令部的高階軍官也仍在等待更多細節。（編譯：陳亦偉）1141216