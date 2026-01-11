華醫六六六人參賽 場上最吸睛

中華醫大師生及校友熱烈響應台灣國際馬拉松in台南。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

「二０二六台灣國際馬拉松in台南」比賽，十一日在台南都會公園鳴槍開跑，超過五千人參賽。中華醫事科技大學響應運動健身，董事長陳智文、校長李碧娥參與鳴槍，全校共有六百六十六名教職員生和校友參賽，加上志工協助服務，成為場上最大、人數最多、最吸睛的團隊。

台灣國際馬拉松in台南賽事，起點與終點都設在台南都會公園地標奇美博物館。清晨六時三十分由台南市長黃偉哲、中華醫大董事長陳智文、校長李碧娥等貴賓一起鳴槍起跑。陳智文和李碧娥不僅受邀主持鳴槍，也報名參加三公里休閒馬拉松賽，一起體驗健康路跑的運動健身樂趣。

比賽冠名支持的名人演藝事業負責人王國贊是中華醫大傑出校友，同時也是全國校友總會會長，事業有成之餘，出錢出力、熱心公益，感動王國贊校友的熱心公益、推動運動健身。中華醫大這次特別鼓勵教職員生和校友踴躍報名參賽，在大家熱烈響應下，包含教職員生及眷屬、台南市校友會、高雄市校友會以及來自各地的校友，總計多達六百六十六人報名。此外，中華醫大也動員教職員工和學生志工協助當日的賽程服務，浩浩浩蕩蕩集結比賽會場，成為場上人數最多、陣容最大的參賽團隊，引人注目。

中華醫大校長李碧娥表示，中華醫大以培育醫事健康專業領域人才為辦學特色，適逢國際馬拉松賽在臺南舉行，更應身體力行動員參賽，非常開心有這麼多教職員生和校友報名參賽，其中，更不乏報名挑戰全馬（四十二點一九五公里）和和半馬（二十一點一公里）賽程師生，期盼大家在享受運動健身之餘，也能跑出好成績。