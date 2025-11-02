華醫校慶典禮 頒授9傑出校友

中華醫大五十七週年校慶典禮，校長李碧娥（左五）與九位傑出校友當選人合影。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

中華醫事科技大學二日舉行創校五十七週年校慶典禮，校長李碧娥頒發一一四年傑出校友當選證書給邵文娟等九位當選人，除向他們表達祝賀，並讚揚每一位傑出校友的的卓越成就是華醫之光。董事長陳智文頒發以其先父陳東河榮譽董事長成立的勤學獎金二十萬元給優秀學生；台南市校友會也捐贈二十萬元暖心風扇義賣款給母校幫助家庭經濟弱勢學弟妹，為校慶典禮增添溫馨。

中華醫大迎來創校五十七週年，賴清德總統和蕭美琴副總統分別送來賀電祝福。校慶典禮上由李碧娥校長為傑出校友當選人披掛彩帶，頒發當選人證書和華醫之光獎座。九位傑出校友分別是護理助產科及護理系畢業的邵文娟、張蘭英、高尤娜；餐旅管理系畢業的謝秀櫻；醫事檢驗科系畢業的何俊緯、莊婉淑、詹坤振；視光系畢業的林介嶽；食品營養科畢業的吳志忠。李碧娥校長讚揚每位傑出校友當選人成就卓越傑出，足堪學弟妹的楷模，是華醫之光。

李碧娥校長感謝各界出席的貴賓和校友，她表示，五十七年來中華醫大不斷提升教學品質與實務能力培養，為社會培育出無數專業且具有人文關懷的精英人才。面對日新月異的科技發展與健康照護需求，尤其重視智慧照顧及人工智慧科技的應用，積極導入ＡＩ輔助診斷與智慧型護理系統，確保學生不僅具備深厚專業知識，更能掌握前瞻科技，領先業界。未來更將持續深化智慧醫療與ＡＩ科技的整合，強化跨領域學習與創新實踐，培養具備數位時代競爭力的醫護人才。

每年國家專技高等考試，中華醫大應屆畢業生表現高眼，校慶典禮特別頒發國考傑出獎勵金，計有拿下醫檢師全國高考第二名陳書翊、第八名廖孟茹，驗光師全國高考第十名李雅婷、語言治療師全國高考第十名鄭如喬，獲得學校和家長會頒發高額獎學金鼓勵。

另由現任董事長陳智文以其先父陳東河榮譽董事長成立的勤學獎金，每年提供二十萬元獎勵表現優秀的學生，有護理系黃樺鈺等二十位學生獲得，由陳智文董事長親自頒獎。

中華醫大台南市校友會由食品科畢業校友江英明、黃麗蓉夫妻提供電風扇義賣，所得二十萬元在典禮上以「暖心風扇助學金」完成捐款，校友的溫暖回饋，為校慶典禮增添溫馨。