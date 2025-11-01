華醫57年校慶 運動會青春洋溢
記者黃文記∕仁德報導
中華醫事科技大學五十七週年校慶運動會一日熱鬧展開，除了師生趣味競賽、接力賽跑，更有社團聯合表演、園遊會、校慶文化祭以及各系系友回娘家活動，整個校園青春洋溢、活力四射。
中華醫大校慶運動會上午八時三十分在學校操場舉行開幕式，國軍砲兵訓練指揮部及南部國軍人才招募中心結合學生社團帶來的戰鼓和儀隊表演、大頭娃娃兵唱跳助陣，為校慶運動會熱鬧揭幕。
校長李碧娥帶領學校主管出席運動會開幕儀式，她感謝國軍弟兄帶來精彩的戰鼓和儀隊表演，為中華醫大校慶增添熱鬧。李校長勉勵全體教職員生，運動會不僅是力的展現，也是美的呈現，期盼在接下來的趣味競賽、拔河決賽、接力賽等各項運動比賽活動上，大家發揮同心協力的默契，一起拿到好成績。
開幕式後隨即展開師生趣味競賽、拔河決賽、大隊接力，操場周邊響起陣陣加油吶喊聲，熱鬧滾滾；為讓教職員工活動筋骨，趣味競賽設計陸上龍舟，由教職同仁組隊參賽，比賽結果，由醫事學院團隊拿下冠軍，校長及學校行政人員組成的行政組第二名。此外，護理大樓前方廣場一連兩天推出校慶文化祭社團聯合演出及校園園遊會；民生大樓一樓有教學發展中心舉辦的高教深耕計畫成果展。多元豐富的校慶活動，吸引師生踴躍參與。
迎接五十七週年校慶及聯繫校友情誼，各系也利用校慶週廣邀系友回娘家，包括視光系、食營系、餐旅系、護理系等，各以系友座談茶會或辦桌方式，邀請畢業系友返校和學弟妹座談，分享職場經驗。
中華醫大表示，創校五十七週年校慶系列活動從十月下旬就陸續推出，在十一月一、二日達到最高潮，校慶運動會後，二日上午九時將在學校的演藝廳舉辦校慶典禮及頒發今年度傑出校友當選人證書和獎座、國家考試驗光師全國前十名技職榮譽榜獎勵金、服務績優資深教職員工、榮譽董事長陳東河先生勤學獎學金等獎項，歡迎各地校友返校一起為母校慶生。
