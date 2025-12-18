華銀勇奪金管會創新概念數位金融服務提案競賽青年組獎

華南銀行勇奪「金管會創新概念數位金融服務提案競賽」青年組獎項，由金管會創新處處長林羲聖（左2）頒獎，華南銀行副總經理陳晞涵（右2）代表受獎。

華南銀行在金管會主辦之「普惠金融」金融科技推廣活動中脫穎而出，憑藉創新提案「人聲情緒身分證-安全便利通行證」榮獲青年組優異成績。本次獲獎提案是整合語音助理、聲紋辨識、情緒偵測及AI智能分析等多項創新技術，針對青年族群使用金融App的安全痛點與操作需求，提出全方位解決方案，涵蓋智能語音助理、進階身分驗證、情緒偵測防詐、長者代理機制等功能，充分展現華南銀行在數位金融安全與使用者體驗的創新實力。

近年來，華南銀行秉持「以客戶為核心」為發展主軸，積極推動數位建設與數位通路升級。在行動銀行方面，導入AI客服、智能收支分析、自動化身分驗證、多因子安全防護機制、金融Fast-ID等創新服務，並透過介面優化、實現跨平台一致性設計與全流程線上化，顯著提升平台滿意度至4.8分。華南銀行也強調以客戶需求為出發的客群經營，結合大數據分析與CRM模型在數位通路上提供個人化金融建議，使客戶能於日常生活中輕鬆完成交易、快速掌握財務狀況。這些建設與服務升級，不僅大幅增加行動銀行使用率，也讓華南銀行在金融科技競爭中展現敏捷創新的競爭力。

本次獲獎方案以青年客群需求為核心，打造更直覺、智能、安全的金融操作體驗。亮點包含語音助理，以協助客戶快速尋找功能，並支持語音交易指令；另在高風險交易情境中啟動聲紋與臉部認證雙因素認證，強化資金安全；透由情緒偵測防詐，偵測使用者語速異常或表情緊張時，主動提醒防詐，降低受騙風險。此外，提案亦關注青年族群協助長輩使用金融服務的需求，近一步提出「長者代理人機制」，讓家人可於異地同步協助長輩操作，並在偵測可疑情境時自動發送警示，進一步守護弱勢族群，相關亮點功能將逐步推動落地實現。

展望未來，華南銀行將持續以「安全、便利、貼心」三大方向為目標加速數位服務布局，深化AI、大數據、資訊安全及智能驗證等技術應用，並兼顧法遵與個資保護，打造更人性化與全方位的金融生活服務。同時亦持續強化跨族群數位照護，縮短世代數位落差，讓更多客戶享受安全無虞且易於使用的數位金融。華南銀行將持續秉持創新精神，與主管機關、科技夥伴共同推動金融服務升級，讓普惠金融理念真正落實於全民日常生活中。