華銀攜手成淵高中 強化青少年金融素養

▲華南銀行副總經理黃守良（前排右三）與臺北市立成淵高中校長劉葳蕤（前排右四）及雙方團隊完成合作備忘錄簽署，共同推動金融教育及產學合作。

理財知識的傳授，更成為塑造個人價值觀、培養財務責任感，及開創未來人生的關鍵啟蒙。華南銀行以「成為一家有溫度的信託銀行」為願景，不僅在信託業務上屢創佳績，更走入校園，將金融教育轉化為一種實踐。近日，華南銀行與臺北市立成淵高級中學簽署合作備忘錄（MOU），共同推動「金融教育與信託生活」系列課程，攜手培育具人文關懷與金融素養的新世代公民。

成淵高中為全臺首家設立「金融社科實驗班」的高中學校，課程強調邏輯思辨、合作領導與跨域應用，結合數位金融科技、策略決策與跨文化理解，致力於全面培養學生的全球勝任力的新世代人才，為高中教育注入金融素養與社會關懷的新思維。實驗班上學期課程由前政治大學校長、財金智慧教育推廣協會理事長周行一教授與A.C.A.個人品牌學院領銜設計，帶領學生從宏觀視野暢遊金融的浩瀚宇宙；下學期則由華南銀行接棒，將真實的銀行與信託案例帶進課堂，讓學生從生活出發，體會金融及信託如何成為守護人生及家人的重要力量。