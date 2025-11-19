華銀相挺薪轉戶 普發好禮再加碼

2月31日前，華銀「薪轉戶」選擇以華銀帳戶「登記入帳」，再抽STUDIOA好禮即享券5000元等多項好禮。

▲2月31日前，華銀「薪轉戶」選擇以華銀帳戶「登記入帳」，再抽STUDIOA好禮即享券5000元等多項好禮。

為回饋薪轉客戶的支持，華南銀行推出「薪轉好運普發加碼禮」活動。自即日起至12月31日，薪轉客戶選擇華銀任一帳戶登記「普發現金」入帳，即可參加抽獎，最高可獲得價值5,000元的STUDIO A好禮即享券，還有MUJI無印良品及家樂福禮券、LINE POINTS 100點等多項好禮，讓薪轉族在年底迎來滿滿好運。活動口號「一萬登進來，好運抽出來！」也成為本次宣傳亮點，簡潔有力地傳達了華南銀行相挺薪轉戶並支持政府政策的理念。

廣告 廣告

華銀表示，華銀薪轉客戶活動期間內於政府「全民+1政府相挺」普發現金登記網站完成登錄，將10,000元入帳帳號指定華南銀行任一帳戶者，即可獲得抽獎資格。若再綁定華銀LINE官方帳號，還能再抽iPhone 17等大獎，有機會一次抱走多項好禮，中獎機會再+1。

除了活動加碼外，華南銀行也率公股銀行之先，在9月21日起正式啟動薪轉戶存款計息新制，將原本的「半年領息」調整為「月月領息」，薪轉帳戶利息每月入帳更有感，資金運用更靈活，有助於薪轉戶規劃日常開支、短期投資與儲蓄理財。充分展現華南銀行以客為本、積極創新的金融精神。

為打造薪轉戶專屬的整合資訊服務，華南銀行官網設立「華南薪禮遇」專區，彙集薪轉戶專屬優惠，包括存款利率加碼、手續費減免、貸款與理財優惠等權益，並即時更新活動訊息，讓客戶輕鬆掌握最新好康。此外，「華南銀行+」App亦建置「薪轉萬花筒」功能，讓薪資明細、預估利息、跨行免費轉提次數等資訊一目瞭然，薪資與現金流管理更智慧、透明。

華南銀行強調，此次「薪轉好運普發加碼禮」活動與「月月領息」服務雙箭齊發，不僅讓薪轉服務更具彈性與便利，也展現銀行落實「以客戶為中心」的核心理念。從利息入帳彈性化、優惠查詢一站化，到數位管理智能化，華南銀行持續傾聽薪轉族群需求，打造更貼心的金融生態圈，成為企業與員工最值得信賴的理財夥伴。

活動詳情請至：https://hncb.tw/薪轉加碼抽/