華銀與凱壽推專屬商品 滿足三族群需求

▲華銀與凱壽推專屬保險商品，提供三族群需求。

台灣正快速邁入超高齡社會，家庭保障與退休議題成為多數民眾關注焦點。面對長壽時代帶來的挑戰，保險商品具備提供保障、轉嫁風險且有機會讓資產穩健增值等特性，成為近期市場上備受民眾青睞的金融工具之一。考量保障應趁健康時好好規劃，華南銀行攜手凱基人壽推出「凱基人壽美利華美元利率變動型終身壽險－定期給付型」專屬保險商品，協助無論是熟齡屆退族、家庭經濟支柱及中高資產族，能夠同時規劃兼顧壽險保障、退休準備與家庭資產傳承的「晚美人生」，讓愛與守護得以延續。

「凱基人壽美利華美元利率變動型終身壽險—定期給付型」商品以美元計價，提供6年及8年繳費年期，分期繳費享有終身壽險保障(最長至保險年齡110歲)，符合高保費費率折減門檻及首、續期指定金融機構帳戶自動轉帳繳費，最高可享有4%費率折減註1。若符合保單條款所約定的條件，有機會享增值回饋分享金註3，讓保戶在穩健累積美元資產的同時，能享有潛在回饋收益。另設有生命末期提前給付保險金註4，以及分期定期保險金給付方式註5，保戶可依個人或家庭需求選擇一次或分期領取，讓關愛與照顧在不同人生階段都能持續延伸。

華南銀行指出，「凱基人壽美利華美元利率變動型終身壽險—定期給付型」針對不同族群需求量身打造。對於熟齡屆退族而言，可提前以美元保單進行退休與安養資金佈局；家庭經濟支柱者則可透過壽險保障規劃，確保家庭經濟安全無虞；而中高資產族群則能藉此靈活配置美元資產，兼顧傳承與保障功能。

以50歲上班族林先生投保「凱基人壽美利華美元利率變動型終身壽險—定期給付型」為例，保險金額428,089美元，繳費期間6年期，原始年繳保費為31,250美元，經相關費率折減後，首、續期年繳保費為30,000美元註1，假設投保後保單年度宣告利率為4.30%，增值回饋分享金均選擇以繳清保險方式增加保險金額，至林先生保險年齡達69歲時其壽險保障約可達502,071美元，為自己和家人構築保障。

凱基人壽表示，此次與華南銀行攜手合作，不僅結合銀行的理財專業與壽險的風險管理能力，更是落實「保障為本、金融共好」的實踐。未來雙方將持續深化策略合作，推出更多兼具保障、退休準備及傳承功能的商品，讓客戶在不同人生階段都能安心規劃、讓愛延續。