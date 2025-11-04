華銀落實公平待客 再獲金管會表揚

華南銀行114年再獲金管會公平待客肯定，由金管會主委彭金隆（右）授獎予華南銀行，由副董事長林知延（左）代表受獎。

華南銀行繼一一三年度後，再度榮獲金管會公平待客評核前二十五%肯定，於十一月四日由主委彭金隆親自頒獎，華南銀行副董事長林知延代表受獎。此項榮譽不僅彰顯主管機關對華南銀行落實「以人為本、以客為尊」經營理念的高度認可，也象徵銀行在推動誠信經營、客戶權益保障及增進服務品質的卓越成果。

華南銀行表示，歷來董事會高度重視金融消費者保護及公平待客原則，定期檢討各項精進計畫與關鍵作業流程，積極給予諸多優化建議，並由總經理親赴第一線營業單位實地訪查，透過傾聽客戶心聲及蒐集員工意見，即時探討優化窒礙難行環節，及確保相關措施落實執行，以謀求消費者最大利益及提升金融消費者保護。

華南銀行長期響應政府政策，積極推動公平待客、普惠金融、淨零減碳、金融科技創新等重要議題。面對數位化浪潮加速席捲金融業，華南銀行積極擘劃以金融科技為核心的轉型藍圖，深化數據應用與敏捷文化，推動數位與實體結合，並持續提升全台186家營業單位服務品質，關懷高齡及身心障礙客戶需求，為其打造友善的無障礙金融環境。此外，重視員工教育訓練，強化第一線人員服務品質，並透過多元化溝通管道，以同理心理解客戶需求，讓金融服務更有溫度。

華南銀行強調，此次再度榮獲公平待客評核前二十五%，實為全體員工共同努力得來不易的成果。