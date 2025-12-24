華銀首創大廳值勤桌椅 精進服務品質

華南銀行首創大廳值勤桌椅，打造多元共融的友善職場。

華南銀行長期秉持「以人為本」之核心理念，持續精進服務品質，致力打造溫暖且貼心的客戶體驗。在全面推動提升服務品質專案後，今年再度展現創新服務思維，自今日起率先於全台60家分行增設輕巧可折疊的大廳值勤桌椅，成為首批導入此項人性化措施的銀行，不僅體現對客戶需求的重視，也展現對同仁的關懷與支持。

大廳服務人員是銀行的服務門面，負責迎賓、引導與即時回應等。他們不僅是銀行形象的代表，也是服務流程中不可或缺的橋梁。長時間站立，對專注力、耐力與體力都是嚴峻考驗。華南銀行體認到，唯有在舒適且適度休息的環境中，同仁保持精力，才能展現最真誠的微笑與最細緻的服務。因此，大廳值勤桌椅的設置，除了讓同仁依現場狀況適度坐下休息，同時兼顧整個營業廳的視野與動線掌握，更凸顯出「輕鬆卻專注」的工作風貌。

華南銀行總經理黃俊智表示，「對人的尊重與友善，應該不分對象，從客戶到每一位夥伴，都值得我們真誠以待。」這項措施不僅是硬體環境的改善，更象徵企業文化的再升級。透過提供舒適且兼顧專業的工作條件，展現「職場幸福」與「優質服務」雙重的理念，讓員工與客戶都能感受到來自華南銀行用心與溫度。

未來，華南銀行將持續傾聽同仁心聲，並以實際行動打造尊重與信任的工作氛圍，進一步展現金融業在職場環境優化上的領先與創新，為全體員工建立更幸福的職場，打造令客戶暖心的服務旅程。