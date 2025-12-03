華銀「狂歡五匯」限時換匯優惠

華南銀行「狂歡五匯」限時換匯優惠活動 美元最高可享4分減碼優惠。

華南銀行持續強化外幣金融服務，致力於數位通路優化與創新，首度推出「狂歡五匯」限時換匯優惠活動。凡國內自然人於11月28日起至114年12月26日，每週五10：00 ~ 12：00，透過華南銀行「個人網路銀行」或「華南銀行+」APP，以新臺幣結購美元、歐元、日幣、澳幣等四大幣別之外幣活期存款，每筆結購金額折合達新臺幣一萬元（含）以上，即可享有匯率減碼優惠，讓客戶可利用優惠匯率及分批換匯方式，降低匯率風險成本，更有效地進行多元幣別資產管理。

受全球金融、政治等多項變數影響，匯率市場波動度持續升高，且市場預期114年12月美國聯準會可能暫緩降息，可能促使美元升值，加上接近歲末年終，考量市場外幣需求增加，華南銀行提供「狂歡五匯」優惠活動，讓偏愛外幣存款資產配置的客戶，在市場波動行情中仍可輕鬆掌握外匯趨勢，享有較低的匯率成本與更彈性的資金運用，並提升數位通路的便利使用體驗。

華南銀行溫馨提醒客戶仍須自行評估匯率風險，若遇匯率大幅波動，造成優惠匯率優於成本時，將以成本匯率承作；另優惠匯率與承作匯率存有時間落差，交易時請以實際成交匯率為準，更多專案內容與注意事項，可參閱華南銀行官網（http://www.hncb.com.tw）熱門活動查詢或逕洽各營業單位。