華銀RFA、CFP認證人數 業界第一

▲華南銀行財富管理部經理唐玉潔（前排右2）率新科持證人參與「RFA退休理財規劃顧問」授證典禮。

隨著2025年台灣正式邁入超高齡社會，退休理財規劃也已成為現代人財務管理中不可或缺的核心課題。為打造更完善的退休財務保障網，華南銀行長年積極參與RFA及CFP（國際認證高級理財規劃顧問）人才訓練，本屆RFA認證考試及最近一次CFP認證考試通過人數皆高居業界第一，穩坐公股銀行龍頭，展現在財富管理專業領域的堅實能量。

華銀表示，「退休理財顧問」（Retirement Financial Advisor，RFA）證照是專為退休理財所設計的專業認證，內容涵蓋退休金需求試算、年金與投資配置、醫療與長照風險管理、稅務規劃與資產傳承等項目。

今年華南銀行也於今周刊財富管理評鑑中榮獲「最佳銀色友善獎」，能從眾多金融機構中脫穎而出，正是基於長期深耕銀髮族需求、優化服務流程，以及培育大量具備RFA、CFP等認證的專業人才所累積的成果。

此外，因應高雄亞灣區金融業務開放，華南銀行也積極響應主管機關政策，推出保費保單融資、金融資產組合(Lombard Lending)融資、家族辦公室諮詢服務及跨境金融開戶等新業務，並整合集團投信、證券、產險、資產管理與外部會計師及律師專業資源，致力打造跨領域一站式財務規劃服務。依循RFA專業精神，華南銀行將「退休規劃、保險保障分析、年金設計、資產累積策略、社會保險制度」等專業導入客戶服務，持證人員將協助客戶精準預估退休缺口，量身打造退休金準備計畫，並依據人生階段變化滾動式調整策略，讓客戶以更踏實穩健的方式邁向財務安全的退休生活。

展望未來，華南銀行將秉持信賴、熱誠與創新的精神，繼續提供客戶各種的金融服務，陪伴不同世代客戶共創安心、永續與幸福的財富藍圖。