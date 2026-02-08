華陶窯繁花陶樂迎新春！「陶甄陶陶」新春4大活動開放 燒陶窯體特展國內少有

隨著春節的腳步逐漸臨近，位於苗栗縣苑裡鎮的華陶窯，將於農曆新年期間（大年初一至初六）例常開放。在這6天裡，園區以「陶甄陶陶」為主題，策劃了一系列充滿藝術與文化氣息的花陶體驗活動，涵蓋了「陶甄陶陶-新春裝置特展」、走賞繁花盛開春景、手捧大陶碗吃割稻飯自助式午餐、創意年味捏陶等在花間賀年的4大亮點內容，邀請大家感受濃郁的文化新春氛圍，與華陶窯共同享受這做陶人家特有年味的新春假期。

自1984年以來，陳文輝先生在荒蕪的火炎山坡上建立了這座柴燒窯場，並為了給身為花藝家的妻子提供花藝用的花材，開始在園內種植台灣原生植物，讓華陶窯成為集陶藝與花藝於一體的美麗陶花園。華陶窯不僅以優雅的園林景致聞名，新春的花朵亦盛開，特別是臺灣原生蝴蝶蘭（俗稱臺灣阿嬤）綻放，潔白的花瓣如雪花般純淨。而粉紅色的百鈴花則如鈴鐺般從樹上垂掛，橙色喜氣的炮仗花與紅磚黑瓦的建築交相輝映，增添了新春年節的喜氣，是所有到園朋友們最吸睛的第一大亮點。

窯室內展出與窯共生的經典陶器。（華陶窯提供）

本次新春活動的第二大亮點，便是策劃了「陶甄陶陶-新春裝置特展」：在平日燒陶的窯體內外策展，絕對是國內少有的創舉，策展人與陶藝家在園區的穴窯與登窯的兩大窯區，分別以“年頭入窯”、“年尾出窯”的俗諺作為佈展主題，分別於窯室內展出的風格多元陶藝作品，包含尚未燒製的熟成生坯、在穴窯內仍在降溫的柴燒創作品，更有歷久彌新的永久典藏品，演示著陶與窯之間有如孕育生命般的週而復始及生生不息；而窯體旁應用竹構件、植栽線條與相思木所組成的裝置藝術，更是傳遞著窯場陶人們對在地流域文化與自然風土的書寫與敬意！

應用窯體佈展，讓窯陪大家過年。（華陶窯提供）

為使讓新春體驗更豐富多彩，特別邀請資深策展人於新年期間，每日上、下午各一場的展場深度導覽，並邀請一同參與華陶窯特有的登窯祝福儀式：讓自己與家人親自在很黏人的溫軟陶土上留下痕跡，並寫下給新年的祈願與祝福，懸掛在窯前象徵有格有節，步步高升的竹製藝構間，讓所有祈福都被窯守護，讓所有心願都能徜徉在明媚的春光間。

「陶甄陶陶」的意義即為「團聚做陶，和樂融融」，很貼合新春時期闔家團圓的氣氛，在滿足了賞花、逛展、聽導覽的享受之後，中午與家人一桌圍坐，歡聲笑語中品味佳餚，無疑是新春慶祝的第三大亮點。華陶窯準備了豐盛的「割稻仔飯」午餐，讓遊客在手捧大陶碗，品嚐來自農家豐收時感謝的心意與團圓歡聚的人情味。午餐後，可以到華陶窯的陶人咖啡，在紅磚長廊的花樹下、窗景旁，用陶杯品味甘醇的茶飲或咖啡，與家人們共享一段團聚的午茶時光，感受偷得浮生半日閒的悠然氛圍，讓味蕾也在新年裡獲得滿足。

在新春活動中，親手體驗陶藝製作的樂趣，更是絕對不能錯過的第四大亮點:華陶窯在新春期間特別於上、下午均安排了DIY陶藝課程，讓大小朋友都能在陶土中釋放創意，享受捏陶的樂趣，發現專屬於自己的美學好手藝。無論是手握陶土的觸感，還是作品完成時的成就感，都將成為參與者心中獨特的春節記憶。

在這個新春年節，華陶窯更設計了蘊含祝福心意的三款春節限定的陶藝伴手禮：象徵「平平安安」的極簡春瓶花器、捧在手心裡「幸福滿滿」經典陶碗、在一起更好喝的「團圓滿滿」柴燒茶具組合，讓陶禮亦成為傳遞與分享您祝福心念的延伸，逛一趟四時光影如詩的相思陶店，在這裡，您將能夠找到能夠表達情感的陶禮，華陶窯董事長陳守國更表示:新春期間，一定要來相思陶店，邊賞陶、品陶、購陶、邊喝手沖精品咖啡，絕對是最奢華的體驗。

陶器組合。（華陶窯提供）

華陶窯過年不漲價，特色亮點更加碼的“陶甄陶陶”的新春開放系列活動，期盼能為每位遊客帶來一份來自於窯的祝福及與家人團聚的美好記憶，我們共同迎接喜氣新春的來臨。

春節期間，華陶窯的開放時間為上午九時半至下午四時三十分，然而小年夜及除夕二日將安排休園，新春假期前來，建議遊客務必提前預約，以免向隅，活動詳情歡迎洽詢華陶窯官網、客服中心。

