華麗秀服伴最後一程曹西平靈堂開放弔唁

曹西平去年12月底猝逝，享壽66歲。得到曹家人授權的乾兒子小俊（Jeremy）在9日、也就是曹西平離世的第12天，透過殯葬業者小冬瓜公布遺照、靈堂、追思會等相關安排。

曹西平的靈堂將於今（10日）至26日在冬瓜行旅板橋會館開放弔唁，追思會則定於27日在臺北市懷愛館景明廳早上10點30分舉行。靈堂以他歷年〈狂熱〉、〈野性的青春〉等經典專輯名稱為核心視覺，展示他先前的華麗打歌秀服、表演的人型看板，希望透過這些音樂作品，讓至親好友、歌迷回顧他在舞台上毫無保留的熱情與生命力，致敬他對演藝事業始終如一的熱愛。

家屬誠摯邀請曹西平生前親友、演藝同業及社會各界好友蒞臨27日的追思會，共同送別曹西平。家屬除了懇辭花籃與奠儀，也強調「我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程」，感謝各界對曹西平的關心、體諒與溫暖支持。

外界好奇曹西平逝世近2周，相關後事卻延宕多日的原因。小冬瓜日前解釋，後事相關的行政與法律程序、必要的文件作業、流程確認都必須等待曹西平的三哥自澳洲返台協助完成，加上為了讓後續安排周全、圓滿，才會商討多日才正式公布。