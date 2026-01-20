華麗變身! 西門地下街 KPOP、動漫進駐 吸年輕人朝聖

生活中心／孟嘉美、談駿豪 台北報導

以往觀光客到西門町，往往都是直奔六號出口，到地面逛街，地下街人流慘淡，16間店面，更是長年荒廢閒置。但現在！有業者以主題規劃，把整條西門地下街，打造成動漫跟KPOP的潮流天堂！不只有專輯店進駐，動漫周邊、美妝小物，這裡都能買到！去年底開幕至今，讓地下街造訪人流提高近六成！

動漫族們，緊盯櫥窗滿滿公仔、模型，口袋裡的錢包蠢蠢欲動！而少女們的戰場，在另一處。首度進駐地下街的美妝販賣機，搭配復古拍貼，讓小小店面，擠滿人潮。

民眾：「之前都要跑比較多地方，才看得到（這些店），然後現在這裡，比較多種類，所以比較好一次找到。」

民眾：「想像中地下街，可能沒有那麼的乾淨，跟吸引人，然後我覺得，就是現在做得蠻漂亮，而且會是有一個，一致的主題性，滿網美街的那種，然後滿吸引人的。」





西門地下街搖身一變「潮流天堂」 ＫＰＯＰ、動漫進駐超吸睛

西門地下街改頭換面，去年底開幕，單日人流破萬（圖／民視新聞）





西門地下街改頭換面，去年底開幕，單日人流破萬。平均每13人，搭車到西門，就有一人，會繞到這，來看看。對比先前畫面，2002年北市府斥資16億7千多萬，改造地下街，但之後，三次招商，次次流標。2017年，柯文哲陸續砸了5千多萬整頓，發豪語要變身北市動漫文創基地！但結局，一整排16家店面，閒置荒廢，直到救星登場！

西門地下街營運業者周上閔：「把所有的流行文化，潮流文化，還有一些粉絲經濟的東西，去結合在一起，大概90%的店家，都已經招商出去。」

台灣地下街，往往給人昏暗、雜亂的印象，西門地下市，突破以往單純招商的營運模式，改以特殊主題企劃，串聯所有進駐業者。以時下最流行的動漫跟KOPP為號召，鎖定客群，當然就是西門年輕、多元的觀光客。





西門地下街搖身一變「潮流天堂」 ＫＰＯＰ、動漫進駐超吸睛

鎖定客群，當然就是西門年輕、多元的觀光客（圖／民視新聞）





北市光復里里長王麗美：「現在（人流）已經多四五成以上了，大概快六成，因為之前真的人，非常的稀少，我也很擔心，商家幾乎沒有人進駐，年輕人一多的話，也順便會帶動，這邊整個商圈，一個活動，這變成一個很好的景點。」

旅客來此，能一站逛到所有潮流，將人流真正轉換成金流。

