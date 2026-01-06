華一農場結合產業與休閒 黃飛鳳讚大樹隱藏瑰寶

市議員黃飛鳳表示，來到大樹區華一休閒農場，真的有一種「原來我們家鄉這麼厲害」的感覺，歡迎大家多來農場走走。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃飛鳳六日表示，來到大樹區華一休閒農場，真的有一種「原來我們家鄉這麼厲害」的感覺，歡迎大家多來農場走走。

黃飛鳳指出，華一休閒農場結合畜牧產業與休閒觀光，占地約七千七百坪，環境清幽、綠意滿滿，是嘉南羊乳唯一的觀光示範牧場，對許多大樹人來說，可能天天經過，卻未必真正走進來過，她也是第一次正式入園，才發現這裡根本是大樹區的隱藏版瑰寶。

黃飛鳳說，感謝農場余經理細心導覽，讓她更了解現在的羊乳技術早已不同以往，從飼養管理到加工製程都更加進步，也更讓人安心，現場品嚐的羊奶饅頭、羊奶調味乳、羊奶冰淇淋，真的都讓人驚豔，完全顛覆對羊奶的想像。

黃飛鳳提到，最重要的是，這樣優質的農牧場域，就在高雄大樹區。高雄市民門票只要九十元，六歲以下、六十五歲以上還免費，非常適合親子同行、祖孫同遊。而且園區裡，還藏著一棵「真的聖誕樹」，是一棵保養得非常好的羅漢松，修剪得宜、樹型漂亮，在園區裡靜靜站著，四季都是風景。