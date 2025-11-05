《菱傳媒》踢爆陳佩琪看1.2億豪宅！ 北檢今傳前社長陳申青查洩密案
台北地檢署偵辦「京華城案」期間，《菱傳媒》與《鏡週刊》多次刊出檢方偵查細節，引發外界質疑有洩密情事。檢方因此分案調查，今（10月5日）上午首度傳喚《菱傳媒》前社長陳申青，以證人身分出庭說明消息來源是否涉及公務人員洩密。
《菱傳媒》曾於去年獨家報導，當時深陷政治獻金假帳風暴的柯文哲，其妻陳佩琪曾赴立法院附近看一戶開價1.2億元的豪宅，引發社會關注與討論。陳佩琪其後於社群平台發文證實確實看過該房，強調只是替兒子婚後生活預作準備，並稱近月因子女皆赴國外、閒暇之餘到處看房。
不過媒體人爆料，陳申青曾向《菱傳媒》大股東台鋼公司表示，去年報導前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪看1.2億元豪宅的「獨家消息」，是由現任民眾黨主席黃國昌提供。外界也關注陳申青是否會在檢方問訊時指證此事。
台北地檢署表示，針對外界質疑《菱傳媒》、《鏡週刊》報導京華城案內容涉及洩密，檢方正依「他字案」持續依法偵辦，並陸續傳喚相關媒體人及證人釐清。
近來黃國昌被媒體指控「豢養政治狗仔集團」，涉嫌指派人員跟監、偷拍政敵，並與《菱傳媒》等媒體合作刊登相關內容。風波延燒後，《菱傳媒》於今年9月底宣布結束營運。
看更多 CTWANT 文章
黃明志捲謝侑芯案遭通緝！正妹網紅自爆收過邀約 「5大話術」狂試探
粿粿哥哥開撕！嗆范姜「吃軟飯裝大男人」：勝負未分曉 委任律師反擊了
多人運動1／周湯豪深夜男女同樂被拍 公園綠地吞雲吐霧已違法
其他人也在看
小學生自殺通報數 6年飆升10倍
自殺在青少年死因中排行第二，我國110年青少年自殺死亡率為每10萬人4.5人，112年上升至每10萬人7人。教育部校安資料顯示，部分兒少從幼兒園起就有自殺、自傷傾向，國小時比率更高，為此，衛福部心健司明年起將分析自殺身亡兒少指標個案，盼找出癥結點。聯合新聞網 ・ 5 小時前
黃明志凌晨投案在拘留所過夜！5人陪同律師曝他現況
網紅謝侑芯猝逝馬來西亞的案件近期受到各界關注，4日吉隆坡總警長宣布將往刑事法典302條文（謀殺）方向調查，同時要求黃明志再到案說明。不過，黃明志直到5日凌晨1點多才現身警局，還發文表示「我不會逃」，對此，黃明志的律師也陪同前往警局，並曝光他的現況。中時新聞網 ・ 3 小時前
警追「太子集團」在台組織！查扣11戶豪宅26輛名車 赫見四大超跑
檢調發現，太子集團首腦陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次以上，太子集團在台公司「台灣太子不動產投資股份有限公司」行事高調，陳志在被美國司法部起訴前，今年還曾來台參加過台灣國際房地產博覽會。美國司法部、財政部資料指出，陳志是中國福建人，入籍柬埔寨後，在柬...CTWANT ・ 5 小時前
豬瘟衝擊…北部知名魯肉飯「改素肉」苦撐！饕客開箱氣壞：太騙了吧
受非洲豬瘟影響，為了防疫禁宰禁運期間，衝擊豬肉市場，不少販售仰賴豬肉產品的店家，這段期間，幾乎休息或停賣相關食品；未料，近日有網友爆料，新北市三重區某知名魯肉飯，未告知消費者，改以「素肉」替代，直呼被詐騙，貼文也引起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台股盤中跌逾700點 台積電跌50元
市場擔憂AI熱潮泡沫化，美股四大指數全數收黑，台股今天開低走低，盤中低點下探27373點，挫逾700點，隨後跌點收斂至500點左右，台積電下跌50元，至1455元。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
禁運宰周五解封？卓揆今開會決定
卓榮泰指出，中央應變中心今天中午會決定是否解封，後續會對一級生產鏈的從業人員、後市場豬價穩定、及肉品供應等，做更妥善的規畫；行政院會展開為期一個月的市場管理、肉品穩定的計畫，並每周檢討所有事項，希望未來一個月讓事件安定下來。至於其他問題，就交由檢調調查給社會大眾真相。聯合新聞網 ・ 5 小時前
大到不能倒銀行 維持六家⋯臺銀列第七家「潛在」名單
系統性重要銀行又被稱作「大到不能倒銀行」。金融海嘯後，金管會在2019年宣布參採國際作法，在國內實施系統性重要銀行制度，有四大面向篩選標準，包括規模、業務複雜程度、關聯性、可替代性等，並每年檢視一次。聯合新聞網 ・ 5 小時前
普發一萬一定要登記嗎？可領現金嗎？家人過世可領取嗎？普發現金必看6大QA
普發一萬登記自5日開始，依照身分證字號尾數分流，在指定官網（10000.gov.tw）登記領取，後續11/10起每個人都可以全部開放登記，若明天無法登記的民眾也不用擔心焦慮，可以一直領取到2026年4月30日為止。Yahoo新聞整理最簡單基本的QA，提供網友了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 19 小時前
考題「趴鐵軌聽火車聲」引熱議 台鐵小編崩潰喊：千萬不要
臉書與X等社群平台近日瘋傳一道考題截圖，內容指出：「在電視上，常看到有人為了確定火車是否即將到達時，會趴在鐵軌上聽鐵軌的聲音，請問這和用耳朵直接聽空氣中的聲音有何不同？」並附上多個選項供作答，包含（A）經由鐵軌聽到聲音較快，傳播速率比氣快（B）經由鐵軌聽到聲...CTWANT ・ 21 小時前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 5 小時前
玉山金併購三商壽 今確認宣布
市場評估，這樁交易若董事會通過，將成為近期台灣金融整併潮中最具指標性的案例，玉山金一旦跨入壽險市場，將補齊最後一塊事業版圖，資產規模擴大到5.71兆元，排名第六，也正式站上金控「第一梯隊」。聯合新聞網 ・ 5 小時前
民眾黨年金改革立場曝 劉書彬揭第一線教師「提多領少」悲歌：領薪水先被扣7000
民眾黨團今（4）日召開「年改不雙標、世代要共榮」記者會，民眾黨團總召黃國昌強調，年金改革歷經了7、8年的時間，民眾黨會觀察其效益與衝擊，提出自己的主張；民眾黨立委劉書彬也指出，現職教師在每個月領薪水時都會先被扣約7000元，與勞工相比出現「提多領少」的現象。黃國昌表示，民進黨政府在過去連續7年，撥補勞保的金額高達5170億，可是勞保改革的進度卻是零；相對政府......風傳媒 ・ 13 小時前
「普發現金1萬元」正式開跑！財政部急封4假網站 提醒：真正領錢網址只有它
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導普發現金1萬元將於今（5）日早上8點起開放登記，財政部提醒民眾提高警覺，慎防詐騙。近期透過即時監控系統發現，有不肖人士...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
懶人包》普發1萬登記今上路！18家銀行優惠加碼一次看
普發現金1萬元預登記今（5）日上路，已有例行領取政府津貼或年金者，11/12開始入帳，11/17開放民眾到指定金融機構（含郵局）實體ATM機台領取。臉書粉專「理享人生」分享各銀行「普發一萬加碼」優惠。中時新聞網 ・ 4 小時前
病患臥床苦⋯十多年沒看牙 張口竟有蛆
長期臥床的失能、身心障者，很多人十多年沒看過牙醫，一口爛牙，甚至積滿結石，買整箱止痛藥對付牙疼。居家牙醫發現患者口腔長蛆，一張開嘴，連家人都嚇一大跳。聯合新聞網 ・ 5 小時前
印度航空空難241死 唯一生還者首次專訪揭心路歷程 患嚴重創傷症候群 無法與人交談
2025年6月印度航空（Air India）波音787空難，奪走241條性命。40歲男性乘客維斯瓦許庫瑪．拉梅什（Viswashkumar Ramesh）是唯一生還者。返回英國後，11月2日在家中首次接受媒體採訪，表示至今仍無法相信自己是唯一倖存者，要談論事故仍然太痛苦。 拉梅什在空難中失去哥哥，6月18日出席哥哥的葬禮並親自抬棺，他說現在常常一個人坐在房間裡，不跟任何人說話，包括自己的妻子和4歲的孩子。 回顧事故，印航171航班起飛不久後墜入住宅區。坐在緊急出口附近的拉梅什僅受輕傷，還能自己從現場「走出來」，堪稱奇蹟。印度總理莫迪當時前往醫院探視，拉梅什也曾接受媒體訪問。 如今意外發生近半年，拉梅什出現嚴重創傷後壓力症候群（PTSD），但回到英國後並未接受進一步治療。腿部、膝蓋、肩膀與背部仍持續疼痛，無法工作或開車。 印度航空雖提供了2.1萬英鎊（約新台幣85萬元）的臨時賠償金，但拉梅什的顧問表示，他精神崩潰、復健之路漫長，空難前與哥哥共同經營的漁業生意也因此倒閉。然而他受到航空公司不公平對待，三度要求與印航高層會面卻遭忽視或拒絕，因此希望透過媒體再次發聲。Yahoo奇摩（國際通） ・ 18 小時前
普發1萬11/5起登記！ 銀行「放大術」抽10萬、i17
普發1萬元現金登記入帳將在週三正式開跑！從明天(11/5)早上8點起，民眾可到官網輸入資料登記，不過要留意的是，線上登記採身分證統一編號或居留證統一證號尾數「分流制」，11月10號開始則不限尾數，而各大銀行也趁勢推出加碼活動，祭出抽iPhone 17 、10萬等好康，放大小確幸。TVBS新聞網 ・ 16 小時前