《菱傳媒》踢爆陳佩琪看1.2億豪宅！ 北檢今傳前社長陳申青查洩密案

台北地檢署偵辦「京華城案」期間，《菱傳媒》與《鏡週刊》多次刊出檢方偵查細節，引發外界質疑有洩密情事。檢方因此分案調查，今（10月5日）上午首度傳喚《菱傳媒》前社長陳申青，以證人身分出庭說明消息來源是否涉及公務人員洩密。

《菱傳媒》曾於去年獨家報導，當時深陷政治獻金假帳風暴的柯文哲，其妻陳佩琪曾赴立法院附近看一戶開價1.2億元的豪宅，引發社會關注與討論。陳佩琪其後於社群平台發文證實確實看過該房，強調只是替兒子婚後生活預作準備，並稱近月因子女皆赴國外、閒暇之餘到處看房。

不過媒體人爆料，陳申青曾向《菱傳媒》大股東台鋼公司表示，去年報導前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪看1.2億元豪宅的「獨家消息」，是由現任民眾黨主席黃國昌提供。外界也關注陳申青是否會在檢方問訊時指證此事。

台北地檢署表示，針對外界質疑《菱傳媒》、《鏡週刊》報導京華城案內容涉及洩密，檢方正依「他字案」持續依法偵辦，並陸續傳喚相關媒體人及證人釐清。

近來黃國昌被媒體指控「豢養政治狗仔集團」，涉嫌指派人員跟監、偷拍政敵，並與《菱傳媒》等媒體合作刊登相關內容。風波延燒後，《菱傳媒》於今年9月底宣布結束營運。

